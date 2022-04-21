【金宵大廈2X食腦喪Ｂ】金宵Oppa郭子豪曾奪健美賽冠軍　堅持不靠父蔭奮力發展演藝路

▲ 郭子豪（Arnold）於《金宵大廈2》中演韓星。

《金宵大廈2》昨晚（4月20日）播出由郭子豪（Arnold）、湯洛雯主演最新單元「Oppa」，劇情講到倩儀（湯洛雯飾）把韓星Kim（郭子豪飾）的紙板人帶回家，及後一道彗星劃破夜空，紙板轉化成真人，情節神奇又搞笑。

Arnold在劇中化身韓星Oppa，而現實中的郭子豪出身自富裕家庭、擁有健碩身型，擁有完美男神的條件。

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出身自富裕家庭

Arnold就讀喇沙小學、喇沙書院，後來於於英國倫敦帝國學院機械工程系畢業，此外父親經營時裝貿易，家境不俗。

此外，Arnold回港實習時，曾擔任A&F香港旗艦店與全球店鋪開幕禮的模特兒。他後來用積蓄開設製作公司「Take 7 Productions Ltd」，不論是編劇、PA（助導）、導演、後製等也有參與。

他也感謝家人支持，自覺很幸運沒太大家庭負擔，也從來未有問家人要錢。

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演籃球王子「入屋」

Arnold於2014年底簽約成無綫電視經理人合約藝員，他後來於《親親我好媽》飾演「籃球王子」連國佳（Hugo）受關注，之後一直主力參與劇集演出，今年就先後在《食腦喪Ｂ》、《金宵大廈2》當中的演出，兩劇更是同時期推出。

他曾接受TOPick專訪，他指自己每次演出也盡全力：「每個角色都是一個人，每接到一個角色，除看人物性格那本天書外，也會編一本簿，即演員筆記，將天書缺乏的資料加入。比如《天書1》是個24歲的角色，那麼他24歲前發生甚麼事？我會創作並寫在簿內，令角色更扎實。」

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健美先生

大大隻的Arnold平日會於個人IG公開自己的操肌相，也看到他為維持身型下了不少苦功。

其實Arnold曾參加《2018 PCA PRO 及香港健美及運動體適能錦標賽》，並奪得「第一屆華南地區男子運動模特組別冠軍」，更是首位在健美比賽中奪冠的香港藝人。

當日他為了參賽，向大台請假停工8個月，他曾接受TOPick專訪回憶稱比賽前約兩個月只可吃烚雞胸肉、烚西蘭花、烚蛋及白飯：「我會對着盒飯個多小時也吃不下，在一盒飯上加一粒蕃茄已經是一件贈品，很開心的一份禮物。」

▲ （Instagram圖片）

可是體重稍後超標，Arnold需要以灌水的方式減磅：「我瘦了10至15磅，這是最辛苦的一星期，我沒試過喝水喝到飽以及嘔掉水，每10分鐘去一次廁所。每天只不斷喝蒸餾水，完全沒有味。」

到了甩水階段，Arnold於兩天內沒有喝過一滴水，但仍然還有小便。Arnold表示：「我是透過食物去吸收水份，最後兩天簡直是行屍走肉，好似喪屍，你跟我說話，我可能需要思考一會才有反應。」

曾涉醉酒駕駛

不過Arnold於2019年3月曾涉酒後駕駛被捕，他回覆記者時在混亂情况下回答了「我在家，沒有駕車」。他解釋自己當時因為思想有點混亂，亦因為家人未知道這個事情，故不想令家人擔心，所以未有想清楚就回答，因此引起了誤會。

浪子回頭，他承諾以後會更注意安全駕駛，不要讓自己的過錯影響到其他人。

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與港姐鄧卓殷交往

感情生活方面，Arnold曾於2019年5月被指背女友與鄧卓殷（Amber）戀上，不過二人皆否認緋聞，Arnold亦稱早跟正印女友分手。

直至2020年5月，汪明荃於IG上載到沙灘執垃圾的相片，同行的正是Arnold、Amber，二人儼如情侶檔般現身。

2020年7月，他公開承認與Amber交往。他接受傳媒訪問時指自己全面停工陷入人生低潮，感謝Amber從旁支持，更讚女友是他看過最善良的人。