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【肥美人】深宵發放16強肥美人性感照　以布披身體展示大膽自信美【多圖】

娛樂 12:25 2022/04/21

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深宵發放16強《肥美人》性感照，僅以布披身體展示大膽自信美。

ViuTV選美真人騷《肥美人》由宣布招募已經在網上引起討論，節目至今已經播出了一半，並將於五月初舉行決賽直播，選出香港首位「肥美人冠軍」。昨晚ViuTV把早前拍攝的16強性感照發放到社交網站，再次引起新一波的討論。

以「重磅選美真人秀」為主題的節目《肥美人》，其反傳統的取向引來網民及觀眾的熱烈討論。在節目中參賽者需要接受連串的訓練和挑戰，希望增加她們的自信與自我認同，早前已經在29位參賽者中挑選出16強人馬，晉升到下個階段。

【肥美人】大碼模特兒Lezlie憑超級靚聲贏滿分　重提遭受欺凌小儀感動眼濕濕

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16強真空上陣

ViuTV在昨晚深夜11點的時間，於社交平台發放了一輯《肥美人》的「性感MAX造型照」，16強的參賽者僅以一條毛毯作遮掩，有參賽者更沒有「打底」真空上陣，比起泳裝環節更為大膽，眾人在主持陳葦璇及練美娟的指導下，擺出性感誘人的姿態拍攝。

【肥美人】ViuTV再辦另類選美真人騷　29位參加者最重270磅【內附詳情】

Heyman亦是不少網民的心頭好。（Facebook圖片）

更認識自己身體

節目組安排是次拍攝，是希望她們能透過拍攝過程更認識自己的身體，在決賽時可以自信地穿上泳衣示人。

在眾多參賽者中，任大碼模特兒的Lezlie，以及之前表演鋼管舞的Chanhnez在拍攝時表現最為自然。在照片公開後，最得觀眾歡心的是甜美的Cherry，亦有不少網民大讚容小姐有氣質，又讚洋腸漂亮好看。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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