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【體育處所重開】籃球教練指場地重開後預約額滿　部分時段遭「炒」至1800元

社會 10:38 2022/04/21

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（康樂及文化事務署圖片）

第5波疫情趨於平緩，政府今日起逐步放寬社交距離措施，體育處所、健身中心等均可重開，市民上周六（16日）已可透過「康體通」網上預約場地。籃球教練劉嘉豪今早（21日）於一個電台節目表示，場地重開後，即使是上午及下午較冷門的時段，在今輪預約重開後都很快滿額。他又說，如以團體名義預約，亦會優先供非牟利機構，以球會或公司名義多數難以預訂。

場地重開，「炒場」的情況亦開次出現。他表示，即使康文署早前透過更新預約系統及實名制方式打撃「炒場」，惟因場地供應不足，部分設施改為防疫用途下，「炒場」情況比之前更嚴重。

他舉例指，在康文署預約籃球場一節需約300元，早在第二、三波疫情後，曾有人炒賣至500至600元一節；而第四、五波再升價至1,100至1,200元，近期傍晚時段更炒貴至1,600至1,800元。他又批評康文署即使更新了系統並設訂場實名制，惟對打撃「炒場」措施無效。

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責任編輯：郭詩詩

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