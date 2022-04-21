【育兒怪象】幼子不敢跨屋苑入口門檻 爸爸為鍛煉膽量寧阻居民出入拒抱

▲ 有網民批評，部分父母教育手法自我中心，影響其他人卻若無其事。

生仔要考牌，教仔更要考牌！近日就有網民在社交平台投稿，分享多則父母教小朋友的奇異遭遇。其中一名父親為鍛煉BB膽量，要求其跨過屋苑入口門檻。惟兒子不敢，而父親堅持不抱，導致其他街坊大排長龍。此外，有家長在快餐店要求年幼女兒自行取餐，最後女兒因「跣手」，「成杯可樂飛落地下」，波及其他食客，家長不但沒有道歉，反而第一時間怪責派餐職員「個可樂杯咁跣，點拎呀？你斟過杯俾佢啦！」投稿的網民批評，時下不少父母教導子女的手法，較為自我中心，不理其他人感受，「唔識教」。

網民向Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享親身經歷的「自私幼兒手法」。其中一名4歲左右男孩「見到隻狗狗好興奮尖叫，再衝埋去狗狗度」，狗主起初未有理會，但小朋友繼續追趕狗狗，更趁狗狗小解時，「想伸手去摸」。狗主擔心狗狗被騷擾會襲擊小朋友，釀成意外，立刻嚴厲喝止：「唔好摸呀，咬你㗎！」小朋友隨即大哭「邊喊邊跑返去呀媽度」，惟原本一直對兒子危險行為視若無睹的媽媽反而責怪狗主「使唔使咁大聲呀？」狗主則無奈指，「你又唔睇住個仔，我隻狗痾緊尿，佢走埋去摸呀，一陣整到你仔你實發癲」。

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此外，投稿人又分享，其所住屋苑有一個必經之路的閘口，每日人流眾多，繁忙時間甚至需要排隊，但通常1分鐘內即可通過。惟有一次，長龍排至5分鐘仍未消散。原因竟是一對父子，「有個家長拖住個小朋友（著BB鞋）一齊入閘，但小朋友唔敢跨過個門柵，呀爸堅持唔抱佢入，所以拉咗條龍。」當時一眾街坊都相當不滿，有人高聲說「抱佢入去啦，拉咗條長龍呀！」；「俾我哋入去先，你再慢慢教」；「得你有仔呀！？我女等我返去食飯呀！啲外賣凍晒啦！」投稿人亦無奈指，「「咁無聊！？可以喺第二度教或少人時教囉，阻人返屋企係咩教法！」」

不懂量力而為 遇意外先責怪他人

最後，投稿人稱在快餐店取餐時，見到一名小女孩，「個妹妹係連張取餐枱都要踮高先勉強睇到啲餸」，職員遂叫她尋求父母協助，詎料小女孩很快便折返稱「爸爸叫我自己拎」。職員則再次勸說「好重㗎喎，你叫父母拎好啲，一陣倒瀉麻煩呀」。此時父親才出現，責備女兒「咁少嘢都拎唔到咩！？你拎可樂啦」。不過，「妹妹一拎杯可樂就跣手，成杯可樂飛落地下。」

而同場另一名身穿西裝的顧客，則被倒瀉的可樂波及，然而爸爸第一時間，卻先投訴啲姐姐：有冇搞錯呀！個可樂杯咁跣，點拎呀？你湛過杯俾佢啦！」投稿人批評，「佢哋會話我做咩唔拎好啲，同埋會著我同人講sorry，而唔係調返轉去投訴人！人哋都叫咗你拎，唔好叫妹妹拎啦，個地你拖咩，咪又係姐姐拖！」。

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投稿人總結道，「唔少而家嘅父母教小朋友比較自我中心，唔理其他人感受，所以令而家啲父母相較以前啲人而言，就會俾人話唔識教」。

帖文也引起不少網民共鳴，有人批評，「自私人生完仔做自私父母」，也有人直言此類家長「的確冇家教」。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

原文網址如下：

https://www.facebook.com/parentlicenses/posts/999012140987225

https://parentlicenses.hk/?p=1806

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責任編輯：王明芳