【人寵活動】4米高巨型柴犬現身新都會廣場　必玩5大搞鬼汪星人瑜伽打卡位

▲ 4米高巨犬柴柴即將現身新都會廣場。（商場提供）

各位愛寵之人務必注意！全球最得寵的汪星球狗狗萌友已經整裝待發，準備於5月登陸新都會廣場「DOGA大師班」！由5月上旬至7月17日，萌犬們出盡渾身解數，擺出可愛和專業滿分的瑜伽Pose迎接各位主人，誘惑您與牠們一起練習瑜伽兼打卡，陪你在燦爛陽光下，輕輕鬆鬆過一日！

▲ 「DOGA大師班」的狗狗一改平時愛搗蛋的個性，變得悠然自得，邀請大家一起做瑜伽。（商場提供）

為搏主人一笑，汪星人們化身瑜伽大師做出令人驚嘆的高難度瑜伽動作。4米高巨犬柴柴雙手一伸，伸展牠優美的S型曲線，讓人忍不住想拍拍牠的「迷臀」；白色法鬥仔悠然自得，在半空中擺出優雅的瑜伽動作，秀出至萌「圓」美體態；聰慧的小短腿哥基懂得利用瑜伽輪，輕易做出一字馬！在新都會廣場與汪星人萌翻天，大家的心情一定幸福滿滿、愉悅chill鬆！

▲ 狗狗們可愛逗趣的瑜伽POST令人忍俊不禁。（商場提供）

在「DOGA大師班」，狗狗一改平時愛搗蛋的個性，變得悠然自得，邀請你來一起做瑜伽！位於商場L4的巨犬柴柴，擁有讓人羡慕的4米高身型、精靈的大眼睛，愛笑的牠嘴角上揚，腳踭輕輕一動，就能展現美犬身段。

▲ 入夜後可到L4夜光空中平台，兩邊平台分別擺放了幾組以歐陸簡約設計的發光打卡位。（商場提供）

而在牠身旁的法鬥，天生肉肉，雖然有大肚腩但不會礙事，看牠單腳放在瑜伽球上，秀出「圓」美平衡的優美體態，人人拍掌！另一邊的小短腿哥基，腳仔短短卻耐力十足，利用瑜伽輪，即場表演一字馬，展示瑜伽功架！而位於樓梯中間的白色法鬥仔，恬靜寫意地在懸吊半空的瑜伽掛布上奔馳，好有動感，全情投入當下，享受CHILL嘆一刻！

寵主必須把寵物放進寵物車或袋內才可以進入商場範圍。商場設有寵物車及袋借用服務，詳情請向顧客服務中心查詢。（數量有限，先到先得）

記者：王嵐