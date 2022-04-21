【聲生不息X聲夢傳奇】17歲炎明熹被睇好接鄧紫棋棒　Gigi放棄學業全力北上吸金？

▲ 炎明熹被睇好接鄧紫棋棒做小天后。

TVB與內地電視台芒果TV合作製作的音樂節目《聲生不息》，近日開始頻頻作宣傳，有指節目未正式首播已接洽多個贊助，令節目勁賺超過7億元，吸金力驚人。

《聲生不息．港樂季》將於本月24日首播，雲集內地及香港歌手參與，包括楊千嬅、王祖藍、炎明熹、李克勤、林子祥、葉蒨文等。

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休學全力衝事業？

一眾歌手各自在社交平台出力宣傳，當中《聲夢傳奇》小花炎明熹（Gigi）上載一段自我介紹的影片，片中她素顏上陣、戴上眼鏡。

Gigi全程以流利普通話稱：「大家好，我是炎明熹Gigi，身高170，體重不告訴你啦當然！」並自言喜愛唱歌、繪畫和煮飯，平日「一言不合就發呆」，天真爛漫夠純真。

▲ 信心十足。

勢成新一代小天后

她更謙虛能與多位喜愛的歌手合作，會好好更他們學習。最後，舉起雙手、狀態大勇地表示：「《聲生不息》，我來了！」看來已準備就緒迎戰。有網民看好Gigi能接鄧紫棋（G.E.M.）棒做新一代小天后，相信很快便會走紅。

Gigi上月低調到內地長沙進行3星期隔離，在歌手名單公布前，她一直聽從公司指示封口隻字不提，既乖巧又有實力，難怪深得TVB力捧。

但年僅17歲的Gigi正值求學時期，《聲生不息》仍在錄影拍攝，不少網民擔心幕前演出會影響Gigi的學業。不過，法例規定完成中三課程或年滿15歲可不用繼續升學，未知她會否選擇休學而衝刺事業。

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ViuTV出「鎮台之寶」應戰

4月24日，TVB有重頭節目《聲生不息》首播，至於ViuTV不輸蝕，於當晚舉行直播《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》對撼，已預告有逾百位入圍歌手出席，當中包括旗下的人氣組合MIRROR與ERROR，氣勢逼人。

近期有不少新搞作的香港開電視，當晚亦會播放節目《空間改造王》，以及由鄭裕玲、萬梓良、王祖賢主演的電影《法中情》，給觀眾多元化選擇。