【360秒人生課堂】林盛斌家庭事業兩得意　阿Bob靠一句座右銘改變人生

▲ Bob撈得風生水起。

林盛斌（Bob）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談主持新節目《360秒人生課堂》。

阿Bob說：「我一直都想有一個好標誌性嘅節目，我希望呢個節目會成為最代表我嘅節目，就好似「掌門人」你會諗起曾志偉、「智叻星」就會諗起陳百祥。」

他續指：「今次自己有份籌劃，因以前成日睇外國同埋內地嘅呢類型節目，好有正能量，如果有一日自己可以做到呢類型嘅節目就好啦！你話我做遊戲節目、搞笑節目一樣可以帶到歡樂畀大家，如果想再高層次，令人有所反思，比正向思維大家，不如試吓做演講節目，我覺得呢個節目會係我演藝生涯中，一個好重要嘅里程碑！」

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人生勝利組

阿Bob直言製作《360秒人生課堂》非常具挑戰：「我平時搞笑多，今次都有啲緊張，其中有一集自己仲有份做演說家，之前自己做Talk Show成兩個鐘都得，今次講6分鐘，原來都唔容易。節目出街同每集錄影，都有人大讚自己，我都好放心，原來我做正經節目都有觀眾認同，好有滿足感！」

談到Bob家庭事業兩得意，屬人生勝利組，他笑說：「邊係呀！我覺得自己家庭有B+，自己仲努力中，希望慢慢變A-，我自己同屋企人相處都係慢慢學習，好似而家了解多咗，就知道大家姐大個女，唔能夠鬧，要好似朋友咁同佢傾偈。」

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人生座右銘

另一讓他感恩是事業：「覺得自己都有B，由做Sales，到入電台做主持，再拍電視同電影一直都好順利，近年投資多咗，由初初冇乜錢賺，到依家一年比一年有進步。」

被問有何人生座右銘，他回答：「我每日一起身，刷完牙會對住塊鏡同自己講，今日會係好美好嘅一日，會有好多好好嘅嘢發生係我身上，Bob你係最好！講完好有能量！」