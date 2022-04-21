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【罕見病】巴西2歲童患罕見病天生雙陰莖　媽媽一句說話令醫生決定「切大留小」

親子 13:21 2022/04/21

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巴西2歲童患罕見病天生雙陰莖，媽媽一句說話令醫生決定「切大留小」。

巴西有2歲男童不幸患有罕見病「雙陰莖（Diphallia，又稱雙頭龍）」，每600萬名男嬰才會出現一個病例。男童出生時就有2條陰莖，惟只有一條能夠排尿。醫生原定進行切除手術，移除較小一側的陰莖，惟在母親提醒之下，才發現較大一側陰莖無法排尿。最後醫生決定切除沒有排尿功能一側的一條較大的陰莖，相關病例獲刊登於國際學術期刊。

國際醫學期刊《小兒科泌尿學期刊》（Journal of Pediatric Urology）近日刊登的一篇文章，顯示巴西1名2歲巴西男童患有天生的罕見病「雙陰莖（Diphallia）」，其中以左邊的陰莖體積較大。

巴西聖保羅聯邦大學醫生達克魯斯（Marcela Leal da Cruz）在文章中指出，「雙陰莖」的重複陰莖症極為罕見，目前每500萬到600萬名男嬰中，只有一人會染上這種疾病，而且歷史上只有100宗相關病例。

最新影片推介：

原本醫療團隊計劃將男童右側較小的陰莖切除。惟男童母親以兒子只能從右側陰莖排尿為由阻止。醫生檢查後也發現，男童左側陰莖的尿道太窄，導致尿液無法通過，最後只好切除男童較大的左側陰莖。

資料顯示，重複陰莖症可根據其症狀不同，分成頭部分割、根部分割、完整分割等，但由於2根陰莖各有尿道通向膀胱，因此多數患者2根陰莖都可以同時排尿，不過也有像巴西男孩一樣的情況，即其中一根陰莖較小或畸形。

目前醫界還不清楚造成「雙陰莖」的具體原因，僅能確定它對人體健康並無危害。此外，也有學者認為，「雙陰莖」是生殖器官在子宮發育時偶然出現的情況。在烏茲別克斯坦，曾有1名男童患「雙陰莖」，生活7年亦未出現身體不適，而其2條陰莖排尿功能均正常。

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責任編輯：王明芳

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