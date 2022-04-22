【提早暑假】提早暑假帶來5大負面情緒 復課前夕教學生調整思想10大提案

▲ 各位家長可以從10個方面引導子女調整思想。

2022 年爆發的第五波疫情持續改善，全港小學、國際學校及補習學校自4月19日起分階段復課。回顧早前突而其來「提早暑期」，為本港學生造成前所未有的衝擊。究竟我們可以汲取何種教訓，預備孩子面對變幻無常的人生呢？

綜合學苑資優學員的分享，「提早暑假」導致他們產生以下情緒，包括一）失望：因在春天的暑假，不能進行夏季暑假喜歡的活動，亦無法出國旅行；二）無奈：8月中正式的暑假只有十多天的假期，不足以進行以往暑假繽紛多姿的活動；三）辛苦：除了「提早暑期」的功課之外，還要兼顧復活節假功課；四）壓力：整個「提早暑假」老師都會給每星期也會予功課，及五）部署被擾亂：部分學生正在進行的考試被中斷，並要在早來的暑假後繼續未完的考試。

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現在雖然逐步復課，但下一波疫情說不定隨時會殺到。面對生活不似期，各位家長可以怎麼引導孩子調整思想，積極面對呢？以下方案，或許可供參考。

1.先靜下來，看看你對不似預期情況的了解有多少，確定你所知道的細節；

2. 明白及接受生活裡會有不似預期的情況發生，不要假設你不想要的情況一定是壞的；

3. 專注現在的生活或狀況，不要經常想那個不似預期情況令你失去的東西；

4. 嘗試去掉完美主義的傾向，將視野擴大，不要介意小問題，要注視人生大圖畫；

5. 避免埋怨自己、別人、環境、命運；降低負面情緒，以免影響處理該情況的能力；

6. 明白你並不孤單，因很多人會與你有同一經驗；

7. 主動在生活裡引入一些新改變，應付不似預期的情況；

8. 保持正面態度，建立內在力量，如抗逆力、調節情緒、壓力管理、自我管理、靜觀等；

9. 清楚評估狀況，做好計劃後才行動；信任你的能力能夠應付那些情況；

10. 期待和計劃一個好的結果，讓不似預期的情況成為你一個學習的機會。

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