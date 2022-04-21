  • 27°C
香港時間 : 2022421日 (週四) 13:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【放寬防疫措施】何栢良指只要市民依足防疫要求　相信疫情短期內不會惡化

社會 11:33 2022/04/21

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

第5波疫情趨於平緩，政府今日起逐步放寬社交距離措施，包括餐廳恢復晚市堂食至晚上10時、限聚令放寬至4人等。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（21日）於電台節目表示，只要市民放寬社交距離措施後依足防疫要求，例如在食肆離開餐桌時佩戴口罩，相信短期內不會令疫情惡化：

（放寬後）希望市民不要太抗奮，如果做不足防疫措施，有人來巡查，那就好易「回吐」自己的消費券予政府。如果市民在食肆離開餐桌時佩戴口罩，相信短期內都是安全的。

不過，他認為現時「一老一幼」的新冠疫苗接種率，增長速度仍然較慢，建議政府提供誘因，例如向接種的長者「加碼」消費券、超市的禮物包等，鼓勵他們打針，提升接種率。

他又表示，由於本港幼童感染新冠病毒後的住院率高，建議家長暫時不要帶幼童到可以會除口罩的室內人多的地方。而康復者如非長期病患者、免疫系統有問題，在康復後3個月，不論感染前是否曾打針，再次感染的機會都很小，如本港沒有新型病毒入侵本港，他們外出時的安全系數亦相當高。

此外，何栢良引述世衞數據，指全球現時有99%的新冠病毒個案屬Omicron變種病毒亞型，取代了Delta成為流行病毒株，Omicron現時雖有輕微變種，例如BA.4或BA.5亞型，但暫時威脅不大。

最新熱門影片：【TOPick診症室】抗疫易鬱悶煩躁不安 中醫介紹三花茶減壓解鬱

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【DSE2022】考生回校領准考證去錯校舍：既陌生又不捨　聖若瑟校長勉「鎮定冷靜考得好」
今日 00:00
【DSE2022】考生回校領准考證去錯校舍：既陌生又不捨　聖若瑟校長勉「鎮定冷靜考得好」
【體育處所重開】籃球教練指場地重開後預約額滿　部分時段遭「炒」至1800元
今日 10:38
【體育處所重開】籃球教練指場地重開後預約額滿　部分時段遭「炒」至1800元
【封區檢測】觀塘順利邨利恒樓發現9宗陽性個案　約0.6%住戶染疫【不斷更新】
今日 10:00
【封區檢測】觀塘順利邨利恒樓發現9宗陽性個案　約0.6%住戶染疫【不斷更新】

你可能感興趣

【DSE2022】考生回校領准考證去錯校舍：既陌生又不捨　聖若瑟校長勉「鎮定冷靜考得好」
今日 00:00
【DSE2022】考生回校領准考證去錯校舍：既陌生又不捨　聖若瑟校長勉「鎮定冷靜考得好」
【體育處所重開】籃球教練指場地重開後預約額滿　部分時段遭「炒」至1800元
今日 10:38
【體育處所重開】籃球教練指場地重開後預約額滿　部分時段遭「炒」至1800元
【封區檢測】觀塘順利邨利恒樓發現9宗陽性個案　約0.6%住戶染疫【不斷更新】
今日 10:00
【封區檢測】觀塘順利邨利恒樓發現9宗陽性個案　約0.6%住戶染疫【不斷更新】
疫情 何栢良 限聚令 商場 香港經濟日報 長期病 世界衞生組織 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【真假鱈魚】前同事用油魚製西京燒　全公司員工進食後肛門「漏油」
16:59 2022/04/19
【真假鱈魚】前同事用油魚製西京燒　全公司員工進食後肛門「漏油」
【沒血緣的愛】單身漢拾荒獨力湊大棄嬰　養女25年後賣公司陪父遊歷報親恩
15:30 2022/04/20
【沒血緣的愛】單身漢拾荒獨力湊大棄嬰　養女25年後賣公司陪父遊歷報親恩
【地鐵色狼】中年男踩甩港女鞋強行捉腳穿鞋　好心男提醒驚悉疑被摸腳非禮
11:10 2022/04/20
【地鐵色狼】中年男踩甩港女鞋強行捉腳穿鞋　好心男提醒驚悉疑被摸腳非禮