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【減肥大作戰】韓式料理重鹹偏油膩　營養師教飲牛肉海帶湯最多減64%熱量

保健美顏 16:14 2022/04/21

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韓式料理重鹹偏油膩，營養師教你食得健康啲。

韓式料理在香港大行其道，不過普遍重鹹、辣，做法上也偏向油膩，經常進食可能造成熱量過剩。

澳洲註冊營養師潘卓琳 （啊家）在Instagram發文，選出5樣最受歡迎卻含高卡路里的邪惡韓式料理，包括：泡菜炒飯、人參雞湯 、部隊鍋、炸醬麵及烤五花肉；在其口味之上再嚴選類近但較低卡的菜式代替，最高可減少熱量攝取64%，減少油脂負擔。

最新影片：

1. 泡菜炒飯（180kcal/100g）

  • 健康之選：紫菜包飯（160kcal/100g）
  • 熱量減少11%
  • 炒飯製作過程中通常添加大量油份；換成紫菜包飯，可減少油脂攝取，蔬菜份量也會較多。

2. 部隊鍋（950kcal/1人份）

  • 健康之選：泡菜豆腐鍋（420kcal/1人份）
  • 熱量減少56%
  • 部隊鍋含大量加工食材，例如火腿，午餐肉，拉麵等；泡菜豆腐鍋配白飯會是較好的選擇。

3. 人參雞湯（83kcal/100g）

  • 健康之選：牛肉海帶湯（30kcal/100g）
  • 熱量減少64%
  • 人參雞湯油脂量豐富，換成牛肉海帶湯可以減少油脂攝取；同時牛肉及海帶營養價值也較豐富。

4. 炸醬麵（132kcal/100g）

  • 健康之選：水冷麵（106kcal/100g）
  • 熱量減少20%
  • 炸醬麵會先用油炒香醬料，再加上五花肉，令熱量大增；換成水冷麵可減少油脂攝取，也適合在夏天吃。

5. 烤五花肉（350kcal/100g）

  • 健康之選：烤里肌肉（182kcal/100g）
  • 熱量減少48%
  • 五花肉為豬腹部的肉，脂肪量較多。烹飪過程中雖會煮出油脂，但油脂量仍然豐富，不宜經常吃。

 

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——————

內容獲「澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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