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【北上發展】王君馨轉戰內地真人騷爆喊成焦點　Grace：我今年35歲還是有夢想

娛樂 12:29 2022/04/21

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王君馨轉攻內地發展頗理想。

去年底王君馨（Grace）離開效力14年的TVB，Grace選擇北上發展，早前更參加內地女子舞蹈選秀節目，與59位參加者爭奪舞后寶座。於最新節目預告裡，君馨更爆喊說出一句心底話：「我今年35歲了，還是有夢想的」，打動一眾學員和主理人。

事實上離開大台轉戰內地近3個月的王君馨，憑著舞技成功吸引到內地網民注目，微博粉絲人數大增，在圈中浮沉多年的她靠舞技殺出新血路！

【北上發展】王君馨疑將挑戰林憶蓮　Grace赴上海覓發展：新的開始重新出發

王君馨參與內地跳舞比賽節目。（取自微博）

真人騷展舞藝

王君馨將於跳舞真人騷節目《了不起舞社》正式登場，在最新預告中，王君馨身穿背心露腰裝上陣，片段開首她自我介紹說：「我叫王君馨，我今年35歲了，我還是有夢想的。但是去追夢，可能年紀一路一路大的時候，你就會非常害怕冒險。」

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君馨此一番動人說話令到主理人王霏霏落淚，她說道：「夢想是很寶貴的，我覺得你來這邊這個勇氣就是非常非常大的。」，至於在節目任社長的蘇有朋也說：「希望你在我們的舞社裡發光。」

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王君馨人氣急升

由於王君馨保養得宜，當說出自己的歲數時，一眾參加者無不嘩然，而Grace跟一眾參加者相處融洽，言談甚歡。

早前她於微博透露看過第一集節目，令她既興奮又感動。當中寫道：「很少舞蹈節目大家會那麼融洽，互相支持和欣賞，社長主理人也和我們打成一片！我可以做舞社的一分子感到非常驕傲！ 我們在一起，我們了不起！期待下一集！」

君馨因為參與此節目，而成功引起內地網友的關注，於微博已經建立多個熱話，包括「君馨同學去跳舞」等。

網民於微博分享君馨跳舞的短片，當中有人讚道：「非常有生命力的一段舞蹈」。有網民直言因為王君馨才留意該節目，該網民更說：「年紀大了追夢更難，很難不感同身受，沒想到她會來這個節目，畢竟她是一個明星，重新再來的勇氣不是誰都有的，希望她能繼續發光！」

另外君馨於60位參加者裡，人氣相當之高，其微博粉絲至今有103.9萬人，排名第四位，可以媲美SNH48成員由淼（107.7萬）。

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【北上發展】王君馨離巢TVB轉移陣地　組女團參加內地選秀節目追唱跳夢

參加港姐入行

Grace能演、能跳、能唱，可說是全方位藝人。2007年參加香港小姐，以「最上鏡小姐」及「國際親善小姐」三料亞軍入行。

之後，加入TVB拍攝多部劇集，2016年憑《城寨英雄》中「花曼」一角成功入屋，在《萬千星輝頒獎典禮》獲得「最受歡迎電視女角色」獎，演技備受肯定，今年於剷集《鐵拳英雄》裡的演出獲觀眾激讚，觀眾更大呼「TVB走寶」。

自小學習舞蹈的Grace，於2008年參加《舞動奇跡II》與拍檔俞灝明奪得冠軍。去年，參加跳舞真人騷節目《盛．舞者》擔任星級導師，如今北上發展參加舞蹈節目，看來她決定醉心向這方面大展拳腳。

撰文 : TOPick柴犬出動

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