【著數優惠】朗豪坊200款美妝護膚產品低至26折　購物滿千元送$870美妝禮品

▲ LANGHAM BEAUTY有200款美妝護膚產品低至26折開賣。(圖片由商場提供)

延續電子消費券計劃的著數優惠，朗豪坊推出加碼消費獎賞，即時至5月20日推出《朗豪坊 #幫你埋單》，LP CLUB會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿$200，即賞商場$200現金禮券，可於過百間非食肆商舖使用。在零售商舖消費滿$500或$1,000，即賞10%餐飲回贈，即$50或$100現金禮券。所有回贈所得的現金禮券均不設任何消費門檻，可以真正當錢使兼即賺即用。每日名額有限，先到先得，換完即止。

至於位於朗豪坊L1及L2共兩層的自然美妝概念店LANGHAM BEAUTY，也於4月28日至5月15日期間，舉辦Langham Beauty Fest推廣活動，聯同一眾國際品牌如ARMANI BEAUTY、CHANEL BEAUTÉ、DIOR BEAUTY、ESTÉE LAUDER、LANCÔME等，帶來超過200款低至26折的獨家美妝護膚套裝禮遇。推廣期間購物$300，即可獲贈價值$100的美妝禮品；購物滿$1,000，更可獲贈價值$870的美妝禮品。

精明消費貼士，可於朗豪坊食肆消費滿$200，就可以換$200現金禮券到LANGHAM BEAUTY購買折扣美妝護膚套裝；或先到LANGHAM BEAUTY購物滿$1,000，獲贈價值高達$870的美妝禮品，再雙重賺取朗豪坊$100食肆現金禮券回贈，享有折上折。

朗豪坊 #幫你埋單

日期：即日至5月20日

換領時間︰中午12時至晚上10時

換領地點：4樓顧客服務中心

Langham Beauty Fest

日期：4月28日至5月15日

地點：LANGHAM BEAUTY (朗豪坊1樓及2樓)

記者︰劉妙賢