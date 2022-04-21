【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心

▲ 林子博與一對子女移民英國逾半年。

TVB劇集《金宵大廈2》早前播出的單元《姐姐》，扮演工人姐姐的演員黃婉華塗黑皮膚扮外傭的舉動惹來極大迴響，被指涉種族歧視，惹起爭議。帶同一對仔女移民到英國逾半年的藝人林子博在社交網表示，兒子林卓楠在學校裡因一句說話被老師指涉種族歧視而被警告。

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林子博去年8月帶同一對子女移民英國，他到埗後開設網上視頻頻道分享在英國的生活，由藝人轉職做KOL，而一對仔女在英國找到學校讀書，生活相對穩定下來。

子博昨日（20日）在Facebook撰寫千字文，透露兒子卓楠上學時，因一句說話而遭老師警告。他寫道；「英國係一個多人種嘅社會，所以喺一間學校入面，你係會見到有好多唔同種族嘅學生。一日，卓楠喺小息時見到一位別班嘅非裔女同學，突然喺自己面前扮猴子，跟住我個仔就講咗一句『你做乜扮猴子？』就係咁，我個仔被老師警告，佢牽涉種族歧視！」

▲ 一對仔女由香港讀書移到英國讀書。

講者無心聽者有意

其後卓楠跟爸爸討論事件，林子博認為兒子沒有歧視同學之意，但他認為兒子已經長大，說話前要顧及別人的感受，而卓楠表示不是因為他的膚色才這樣說，是這位同學的舉動令他有所誤會才說出這句說話。子博坦言：「即係如果有一日，你見到一位同學啲牙齒好白，你真心欣賞地問：點解你啲牙可以咁白嘅？你估你對住乜嘢種族嘅同學，講呢句本來『讚美嘅說話』，最終會變成有可能牽涉種族歧視呢？」

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子博又指不論什麼地方、什麼種族、什麼階層、什麼性別，即使講者無心，或聽者有意，大家亦應互相體諒和學習：「其實人與人之間係好需要多啲用同理心，去顧及別人嘅感受！」

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責任編輯：王明芳