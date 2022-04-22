防疫持久戰！ 教學：揀選最合適你的消毒潔手產品

過去兩年疫情反覆，人人在家、出門常備消毒酒精搓手液作持久防疫戰，但大家對酒精搓手液的成分及功用又有多深的了解呢？怎樣的酒精搓手液讓大人小孩也適用呢？透過以下的消毒酒精搓手液入門指南，讓你我加倍認識及選擇最合適的抗疫隨身小物，勤於清潔及消毒細菌病毒，保持良好的衛生意識。

▲ 選擇消毒酒精產品時，一般建議視乎所用的酒精種類及酒精濃度。

酒精濃度愈高愈好？



消毒酒精搓手液的酒精成分可以使蛋白變性，亦屬脂溶性，能溶解細菌或病毒外層的蛋白質外殼及脂肪包膜，從而達至快速殺滅細菌與病毒的功效。一般酒精濃度達30%的泡沫或搓手液已具一定成效，隨着濃度愈高，成效愈高，而根據世界衛生組織（WHO）建議酒精濃度達60%至80%則最為有效，可防治新型冠狀病毒。然而，當酒精濃度高達95%或以上，效能則會開始下降，主因酒精此時容易揮發，減卻滲透及溶解效果。



因此，選擇消毒酒精產品時，一般建議視乎所用的酒精種類及酒精濃度。除此之外，可以針對使用者的需要而考量當中的護膚功能，比如性質溫和、具保濕成分的消毒酒精搓手液，較適合小朋友或老人家的肌膚需要。



消毒酒精啫喱VS消毒酒精泡沫及搓手液？



市面上現有的消毒酒精搓手液產品，大致可分為消毒酒精啫喱、消毒酒精泡沫及消毒酒精搓手液3大類。使用時必須徹底均勻塗抹在手部各處至乾透。惟部分消毒酒精啫喱質地黏稠難乾，不利工作或活動需要，用後雙手或帶黏膩、不適的感覺，因此質地輕薄的消毒酒精搓手液、泡沫或噴霧相對較受歡迎。為照顧到不同使用者的需要，日本專業護理消毒品牌BioréGuard貼心推出全新產品BioréGuard消毒酒精搓手液（450ml家庭裝及30ml便攜裝）及BioréGuard消毒酒精搓手泡沫，與大家齊心抗疫，時刻消毒殺菌！

居家必備的BioréGuard消毒酒精搓手液（450ml家庭裝），以日本專業消毒抗菌技術研發，配方酒精濃度達79.7%，可消滅99.9%細菌，符合世衛WHO建議最有效殺滅病菌的酒精濃度標準（達60-80%為最有效）；液體質地速乾不黏笠，用後毋須一直搓手，方便快速投入工作。出門則可配備輕便易帶的30ml便攜裝BioréGuard消毒酒精搓手液，一噴即殺滅細菌，全面保障自身及家人的衛生健康。

▲ BioréGuard消毒酒精搓手液（450ml家庭裝）

▲ BioréGuard消毒酒精搓手液（30ml便攜裝）

另外，BioréGuard首創出大人小朋友通用的消毒酒精搓手泡沫配方*，按出掌心一團泡沫便能夠全面消毒雙手，特別加入日本肌洗淨科研研發的「泡沫分解殺菌技術」，更有助強效殺滅細菌，溫和配方另具有保濕成分，能呵護幼嫩肌膚，用後雙手不乾澀，尤其適合兒童使用。從此保障自己及家人的健康，無論任何節日或活動，都不用再怕疫情肆虐！

▲ BioréGuard消毒酒精搓手泡沫（420ml）

*日本花王護理消毒品牌中首創泡沫形式的消毒搓手產品

● BioréGuard消毒酒精潔手液（家庭裝）450ml 銷售點：

指定百佳超級市場, AEON, UNY, YATA一田百貨, Don Don Donki驚安の殿堂, HKTV MALL

HKTV mall: https://bit.ly/3NEktro



● BioréGuard消毒酒精潔手液（便攜裝）30ml 銷售點：

Don Don Donki驚安の殿堂

● BioréGuard消毒酒精搓手泡沫420ml銷售點：

Don Don Donki驚安の殿堂



（特約）