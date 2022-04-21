【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米

▲ 5款通過重金屬測試，不含「鎘」安全大米。

米是日常重要糧食，但當中也有可能包含一些對人體有害的重金屬成分。水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）曾在市面上選購14款大米樣本進行檢測。結果顯示有5款不含重金屬「鎘」。當人體長期攝入鎘含量偏高的食物，或會損害腎臟，並可致慢性中毒。

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攝入大量鎘可致腎結石

據食安中心指出，「鎘」是天然存在於地面的金屬元素，可透過人類活動釋出。對於非吸煙者來說，食物是人體攝取鎘的主要來源。水中銀首席執行官杜偉樑先生曾表示，鎘在人體的生物半衰期長達10至35年，長期攝入鎘含量偏高的食物，有機會引發慢性鎘中毒。

他續指，鎘主要積聚於腎臟，或會破壞腎小管功能，導致尿液中的低分子量蛋白質增加。攝入大量鎘可導致鈣代謝失調，形成腎結石。

5款不含鎘大米

水中銀在2020年2月至6月，由本港各大型連鎖超級市場選購了14個大米品牌作樣本，進行魚胚胎毒性檢測，以及鎘檢測。結果顯示，14個大米樣本中共8個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）、6個樣本為黃魚（代表品質合格）。而在綠魚樣本中有5款不含鎘，點擊睇完整名單：

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水中銀表示，所有大米樣本都通過鎘測試，當中有樣本檢出含鎘，但都低於香港、歐盟和日本相關法規。

營養師解構大米營養價值

市面上有不同種類的米，要揀米不妨先了解不同米的特質。營養師李杏榆曾接受TOPick訪問稱，五穀米泛指是各種主要穀物，包括白米，小米，糙米，藜麥，薏仁，豆類，燕麥等，營養價值一定比單一的白米高，不過因為高纖，較難消化，對於體弱，消化力較差，或幼童未必適合食用。

胚芽米是糙米磨去表面的米糠，保持胚芽部份，所以營養價值大約是糙米的一半或八成左右，營養價值介乎糙米同白米之間。

發芽米是指半發芽的糙米，讓糙米的固有營養更易消化吸收外，亦能提升γ-氨基丁酸 GABA 的含量。有研究顯示，GABA有助穩定血壓和情緒，改善睡眠質素等。同時，發芽米屬低升糖指數（Low GI）食物，有助穩定血糖和提升飽肚感。不過發芽米一般需要超過10小時浸泡，才能發芽。

至於白米因為磨去表層穀殼，營養價值大打折扣，但因為較少纖維和容易消化，適合體弱，消化力較差的人士食用。

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責任編輯：羅嘉欣