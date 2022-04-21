【感染後遺症】確診兒童康復後或現多系統發炎綜合症　4個兒科學會提醒家長留意子女身體情況

▲ 4個兒科學會提醒家長要留意新發現的「兒童多系統發炎綜合症」。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心昨日（21日）收到4宗教職員及學生快速檢測陽性個案。隨着全港學校陸續恢復面授課，有不少家長反映擔心子女感染風險增加，香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院及香港兒科護士學會今日（21日）提醒，如子女染疫，家長要留意康復後或會出現的兒童多系統發炎綜合症。

4個學會於今年2月曾發布一份家長照顧確診兒童及青少年需注意的事項，學會今更新指引，提醒家長要留意新發現的「兒童多系統發炎綜合症」，或會影響曾感染新冠病毒並康復的兒童。4個學會指出，有關疾病通常要小朋友康復後2至6星期出現，病徵包括：

持續發燒，發高燒體温達39℃至40℃

活動能力減退、全身無力、暈眩、神智不清、抽搐

肚痛、嘔吐、腹瀉、黃疸

有流血不止的現象

類川崎病表徵：眼膜炎、嘴唇紅及爆裂、「士多啤梨」舌、頸部淋 巴腺腫大、皮膚出現紅疹、卡介苗接種位置紅腫等

心悸、心口痛、呼吸困難

4個學會提醒，如家長及照顧者發現小朋友康復後有以上病徵，應立即求診。更多家長及照顧者照顧確診兒童和青少年時的注意事項，即看：【下一頁】

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責任編輯：黃悅晴