【放寬防疫措施】海洋公園重開劉鳴煒感市民踴躍　冀盡早通關扭轉旅業寒冬

▲ 海洋公園今日重開。（冼偉倫攝）

政府今日（21日）開始分階段放寬社交距離措施，停業近4個月的海洋公園終於重開。今早有大批已預約的市民入園，海洋公園主席劉鳴煒表示，感覺到不少市民「抗疫疲勞」，希望藉公園重開，為市民提供更多戶外活動紓展身心。

▲ 海洋公園主席劉鳴煒、公園行政總裁黃嗣輝。（冼偉倫攝）

海洋公園今早未開門已有人排隊等待入場，已預約門票的市民入園前須掃描安心出行及量體溫。而公園則在早上9時40分提早開放予市民入場，特設歡迎表演，亦有職員向訪客派發紀念品。劉鳴煒等人亦就公園45周年主持放水燈紀念儀式。

劉鳴煒說，海洋公園可以重開是好事，感覺今日到場的市民反應踴躍。他提到，今年是海洋公園45周年，但公園近年面對財政挑戰，目前正實踐重生方案，包括計劃免費開放山下區，正進行零售、飲食及消閒區的招標，希望可扭轉局勢。但從大局來看，本地旅遊業同樣遭受重創，海洋公園與其他旅遊業界均期望疫情好轉，對內對外都能恢復通關。

對於重生方案被批評只是將山下包裝成普通商場，劉鳴煒回應稱有關設計圖片只是僅供參考，一切須留待招標完成後再作公布，期待收到能滿足市場的營運方案。

公園行政總裁黃嗣輝表示，公園在疫情逐漸減退下重開，希望吸引更多訪客到訪，彌補休園期間的損失。他強調，所有員工工作前都要進行快速檢測，陰性才可上班，而園內的小食及餐廳已重開，有信心市民遵守防疫措施。

今日入場的市民表示，第五波疫情收緊社交距離「悶得太耐」，期待入園暢玩機動遊戲及看動物，亦有學生趁開學前享受最後的假期。即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒