【街市陷阱】蠱惑老伯$10紙鈔剪半俾錢　上水街市檔主中招呼籲︰收錢小心啲

▲ 上水街市檔主收到顧客用半張爛$10紙鈔付款。

大家去街市買餸俾錢找續都要提高警覺！上水有多個街市檔主收到只有半張損毀的十元鈔票，指出是有名老伯將錢對折來付款，然後快速離開，用此手法一張十蚊紙分2次使用，非常蠱惑，苦主在網上發帖，提醒檔主及其他顧客收錢時都要小心謹慎。

上水老伯$10紙鈔剪半

昨日（20日），有名網民在facebook群組「上水人大聯盟」發帖，上載了一張相片，見有3張只有大約一半的損毀十元鈔票，3張鈔票號碼不一樣，似是刻意被剪爛。發帖者是在石湖墟街市一樓開店，

近日發現錢桶有幾張半張嘅十蚊紙，問返家中老人，原來一名阿伯將錢對折嚟俾錢，有預謀地好快俾咗就走，當你一打開發現得返半張嘅時候就已經唔見人。

▲ 3張損毀的十元鈔票。（圖片︰上水人大聯盟fb）

付損毀的十元鈔票涉是同一位老人家，以其行徑去判斷，他知道鈔票是爛的，不似不小心，網民猜測該伯伯是慣犯。發帖檔主亦指出向附近舖頭查問，原來都有此情況發生，發帖呼籲市民及商戶提高警覺，

現在溫馨提示大家收錢嗰陣時小心謹慎。

鈔票損毀到銀行兌換

苦主或將收到的爛紙幣拿去銀行查詢可否換回相關金額，以減少損失，「依家都唔知可唔可以去銀行搞」。

據香港金融管理局資料，如市民有鈔票損毀，可拿去發鈔銀行兌換，銀行會按既定準則驗證真偽及損毀程度，例如會驗銀紙是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毀面積嚴重度等，一般來說，如果無以上問題，銀行會換回錢予市民。此外，千萬不要將兩張不同號碼鈔票黐在一齊，「合成銀紙」不是法定貨幣。

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網民提醒收錢找續要查看

此帖文引起網民熱議，指出伯伯犯法是「壞人變老」，亦有網民遇到同類經歷，試過收到爛紙鈔，「有時啲客好蠱惑，將啲溶溶爛爛嘅20、50蚊對摺就咁俾，有時太忙就咁掉錢兜」，到下一位顧客找續時，顧客要求換第二張時才發現，故此去街市收錢或找續都要多留意，有關網民學精了，現時無論收幾多錢也好，都會打開來查看。更多網民留言見下圖︰

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損毀鈔票涉違法

鈔票屬於發鈔銀行所有，市民只擁有鈔票簕使用權，任何人塗污、毀壞、効鈔票上簽名都屬違法，如根據《刑事罪行條例》，損毀鈔票都可能違法，違法者罪名成立，最高刑罰是入獄10年。

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責任編輯︰王明芳