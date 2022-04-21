【放寬防疫措施】逾2,000間按摩院今起復業　業界推「安心按摩」計劃僱員上班前要快測

▲ 周鎮宇指，不少按摩院要求員工戴面罩。（經濟日報資料圖片）

社交距離措施今日（21日）起逐步放寬，部分表列處所可復業，包括戲院、主題公園、按摩院等。 按摩業總會主席周鎮宇表示，估計今日有逾2,000間按摩院復業，復業首周預約已滿，但認為整體要回復過往的客量十分困難。他又說，業界推出「 安心按摩 」計劃，有約20間大型按摩院參與。

周鎮宇今早接受電台訪問時透露，第五波疫情停業3個月期間對行業影響很大，有約5間大型按摩院結業，今日亦有逾20間小型按摩院不會重開。他説，停業期間有員工流失，為準備今日復業，部分按摩院要重新聘請員工，並要更換設備，包括地毯等，亦已進行全場消毒。

周鎮宇說，復業首周預約已爆滿，惟水池、蒸氣房等服務仍未重開，料將影響約1成客源。為增加顧客信心，業界推出「 安心按摩 」計劃，在第二階段疫苗通行證實施前，已率先要求僱員及客人打齊兩針，員工更要在上班前做快測，目前有逾20間大型按摩院參加。

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