【消費券1萬】Trip.com周末推限時優惠　24折可搶Staycation酒店套票

▲ Trip.com配合新一輪政府消費券發放優惠。（Trip.com提供圖片）

港府早前派發新一輪消費券，加上即日起開始放寬社交距離措施，不少商戶都紛紛推出優惠吸客。Trip.com今日（21日）宣布再度推出消費券優惠，由明天（22日）起上午10時至本月24日下午11時59分，在原有的週末快閃優惠上加碼， 一連3天推出快閃限量或限時搶優惠，包括以24折搶購Staycation 套票、低至1折人氣門票優惠， 5折優惠代碼預訂酒店。

低至24折 Staycation 套票



4月22日上午10時起，用戶於活動頁面可以搶購多間人氣熱賣酒店住宿套票，其中有2間酒店首先推出優惠：

香港愉景灣酒店：山景客房住宿，連自助早餐+3道菜午餐， 連稅每晚HK$1,067，限量12個間夜

香港文華東方酒店：城市景觀客房住宿，連早餐+晚餐 +外帶下午茶，連稅每晚HK$1,688，限量12個間夜

同日下午2時起，將會再有另外2間酒店參加：

香港港麗酒店：豪華特大床房住宿，連自助早餐+自助午餐，連稅每晚HK$1,228，限量12個間夜

香港帝苑酒店：行政豪華客房住宿免費升級至行政尊貴房，連Crown Club酒廊早餐或雅苑座自助早餐+ Crown Club下午茶+晚間雞尾酒和開胃小吃+歡迎水果， 連稅每晚HK$878，限量12個間夜

限量或限時搶低至1折門票優惠

4月22日上午10時起，可以以優惠的價錢購買展覽或觀景台門票：

半價 購買《侏羅紀×恐龍樂園》香港站展覽成人門票（限量200張，單次購買最多4張）

購買《侏羅紀×恐龍樂園》香港站展覽成人門票（限量200張，單次購買最多4張） K$11購買香港天際100 （Sky100）香港觀景台門票（自開售起至2022年4月25日，名額無限）

限量搶酒店5折優惠代碼（手機App專享）

4月23日上午10時起，用戶更可以Trip.com手機App登入會員，於活動頁面競搶酒店5折優惠代碼（限量40個名額，先到先得，限手機App 使用）。

用戶競搶成功後，優惠碼將儲存至用戶帳戶內，用戶只需在當晚11時59分前預訂酒店即可使用。該優惠扣減上限為HK$500，適用於Trip.com頁面所有香港本地酒店產品。

其他優惠：

Trip.com使用指定優惠付款渠道 （Tap&Go、Alipay HK 或 WeChat Pay）預訂當地體驗產品可享即時折扣優惠，每單折扣高達HK$60；用戶如以本地發行的Mastercard® 卡或恒生信用卡預訂相關產品*更可享有不同的優惠，高達12%折扣

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責任編輯：郭詩詩