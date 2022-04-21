【迪士尼重開】首日有逾百人排隊等入園　有小朋友盛裝打扮成白雪公主

▲ 香港迪士尼樂園重開首日，早上9時已有逾百人排隊入園。（譚以諾攝）

港府今日（21日）逐步放寬社交距離措施，部分指定處所包括主題公園可以恢復營業。香港迪士尼樂園重開首日，早上9時已有逾百人排隊入園，進入時需要量度體溫及使用安心出行。不少家長帶同子女前來樂園，更有小朋友盛裝打扮成各種卡通人物。有家長指，並不擔心疫情，但會做好防疫措施。

何小姐今日特意攜同女兒前來，4歲的女兒更盛裝打扮成白雪公主。何小姐指，上次到訪樂園已是去年12月，故今日樂園重開自己與女兒都十分雀躍，女兒更興奮表示要入園區與「兔兔」合照。不過，目前本港每日仍新增數百宗確診個案，何小姐表示，不會在園區內進食，特意一大早前來，下午就離開，「特登早啲入嚟，等無咁多人，早玩完早走，都驚下午越嚟越越多人。」

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鄧先生帶同2歲的兒子入園，他指兒子一直都是迪士尼迷，最後一次到訪樂園是今年1月關閉前，知道樂園能重開就急不及待前來。他指，並不擔心疫情，認為可以讓這麼多人前來，疫情已緩和，準備在園區餐廳進食，「不擔心（疫情），同喺出面普通餐廳食野一樣」，不過都會做好基本防疫。

黃先生對於樂園重開感高興，可以有更多的好去處。盧小姐入園早有目標，首先要去購買Duffy公仔，然後希望Duffy「打卡」合照。被問到預計會在樂園花費多少，黃先生笑指「已帶好信用卡。」

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香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭與米奇老鼠及米妮老鼠擔任花車巡遊先鋒，歡迎遊客重新進場，花車巡遊隊伍的不同卡通人物以及演藝人員亦落力向途人打招呼。樂園內的機動遊戲亦重開，吸引不少市民排隊。

中三的黃小姐趁還未復課，與同學齊齊到樂園放鬆。黃小姐指，與朋友在第一日開放預約時，已急不及待預約首日入園。她們指，今日樂園比想像中少人，計劃遊玩所有機動遊戲。

迪士尼樂園今日重開後，將維持逢星期二、四暫停開放，直到另行通知。樂園應政府要求實施人數管制，賓客需要持有效門票並在先在網上預約，並符合「疫苗通行證」的要求。進入園區前需使用「安心出行」，園內除飲食必須配戴口罩。

▲ 多個角色人物在車上與途人打招呼。（譚以諾攝）

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記者：李榮忠