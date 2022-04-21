【婚姻危機】舉家移民船運MIRROR應援物　前夫驚見Edan海報浸爛︰用錢買唔返

▲ 有「前夫」舉家移民海外，但經船運的部分MIRROR應援物及Edan海報被浸爛，非常肉痛！

愈來愈多港人舉家移民，有不少鏡粉老婆要帶齊人氣男團MIRROR的應援物到海外，繼續日對夜對。有移民海外的「前夫」在討論區發文大呻，家當經船運送抵後，有4、5箱家當被弄濕，當中有很多「前妻」的MIRROR應援品，呂爵安（Edan）等多張海報更濕到黐實晒！

該名前夫在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發文，表示他與「前妻」移居海外需要運走40多箱家當，「其中梗係有爵爺（Edan）寶物啦，一定要帶埋去，始終要海外繼續求生。」

當他們在海外落腳後，前夫通知貨運公司將全部家當運去新居，貨運公司表示在運送過程中，不知何解貨櫃頂「穿咗個窿」，弄濕了他4至5個箱，他開始心知不妙。

繼而標左幾次冷汗，千祈唔好呀。但連環不幸事件，始終都發生咗喺E先生身上。

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他拆箱時發現，包括Edan等多張MIRROR海報已被浸爛，「海報及應援物資，濕到黐實晒」。雖然貨運公司表明可以索償，但3日內要申索，否則不會受理。貨運公司又作出溫馨提示，有其他客人的箱也被浸濕，但他們沒有向公司索償。

前夫認為重點不是錢銀問題，「係用錢都買唔返嘅問題」， 當時為了索取鏡仔的應援物，花上「左撲右撲、左排右排嘅精神心血」。不過，他向網民報平安稱自己仍健在，「大家千祈唔好誤會，我俾人攞電池板（電磁爐）扑爆個頭，我暫時OK。」

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在被浸濕的家當中，其實最令前夫肉赤是他的心愛玩具及figure都被浸爛，連電磁爐也嚴重爆裂。

我啲玩具已經停產唔再出，都係買唔返。你都知啲玩具係連盒儲㗎啦，啲盒都俾佢浸到爛晒。

網民直指包裝不妥當

很多網民看圖後都戥他肉痛，紛紛叫樓主「保重」，並呼籲他報平安。不少有心人擔心他的人生安全，表明願意割愛Edan海報，「有多兒登（Edan）海報，如需活命可分享」；同時有網民分享了船運包裝貨物的貼士，點擊圖片即睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳