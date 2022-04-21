【對簿公堂】誹謗案開審呈前妻床上大便照　尊尼特普晒家暴傷勢爆遭切斷手指

▲ 尊尼特普向前妻Amber Heard提出誹謗指控。

58歲的荷里活著名男星尊尼特普（Johnny Depp）與36歲的《水行俠》女主角安芭赫德（Amber Heard），自2017年正式離婚後一直對簿公堂。尊尼特普因Amber於2018年在《華盛頓郵報》發表的反家暴文章，而向她提出誹謗指控。近日誹謗案在美國開審，尊尼特普呈上前妻在床上大便照外，也連環晒出遭家暴傷勢，自爆曾被Amber切斷手指。

疑前妻床上大便報復

綜合外媒報道，日前尊尼特普的管家Hilda Vargas出庭作證，她指2016年4月21日Amber在家中舉辦生日派對，翌日有女傭到睡房打掃，她聽到女傭驚慌大叫，原來掀開被子發現床上有一堆糞便。她感到震驚，很清楚這是人類糞便，而不是家中狗狗的糞便。

管家告訴Amber床上有糞便，但Amber否認是她所為，管家推斷Amber如此做，是想令尊尼特普上床時碰到糞便。尊尼特普知悉事件後，覺得這是Amber或她的朋友做，而Amber堅稱這是狗隻糞便，但尊尼特普認為這堆糞便太多了，不可能是狗隻排出。

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遭家暴臉有瘀傷 手指被削斷

此外，尊尼特普的私人保鏢Sean Bett亦在法庭上表示，曾多次看到尊尼特普受傷。法庭展示了尊尼特普最新的傷勢照片，由保鏢於2015年3月及12月所拍攝，從數張照片可見，尊尼特普臉上有瘀傷及抓傷的痕跡。保鏢指當時按尊尼特普的要求，拍攝Amber向他家暴的證據，但他沒親眼見過尊尼特普與Amber動武。

▲ 尊尼特普與Amber自2017年正式離婚後，一直對簿公堂。

尊尼特普在法庭上供稱，曾被Amber切斷手指。早於2020年已有英國傳媒公開一段錄音指出，尊尼特普及Amber於2015年到澳洲度假時發生爭執，Amber向尊尼特普擲酒樽，導致他的手指部分被削斷。當時有指他的傷口被細菌感染，更差點要截肢，幸經手術後保住手指。

錄音內容包括尊尼特普的私人醫生David Kipper和護士Debbie Lloyd，當時他們著急地為他尋找「斷指」。而二人都有出庭作證，指出2015年確實協助尊尼特普處理手指受傷一事。

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責任編輯︰王明芳