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【金宵大廈2】劇集吉祥物黑貓靚寶推出NFT　化身經典造型粉絲可免費認領

娛樂 13:03 2022/04/21

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

廣受觀眾喜愛，貫穿《金宵大廈》系列的喵星人「靚寶」除在劇中經常神出鬼沒、穿梭時空，更首次穿越到元宇宙！

D4Deca（德夥有限公司）獲TVB授權製作及發行以劇集《金宵大廈》為藍本的NFT，首批登場將會是以生成藝術（Generative Art）方式隨機組合成1,000枚獨一無二的「靚寶NFT」，又邪又萌的靚寶除有多款不同的趣怪表情外，更會由電腦程式產生稀有度各異的劇集元素作配圖。

其中包括經典場景：金宵霓虹招牌、精神病院、第五單元《對倒》後開始出現的黑白世界、第六單元《仿客》的陰森走廊、第九單元《嫁衣》的旗袍店。

特色道具：記者Joey的相機、第一個單元《七樓半》的「奪命珍奶」、第三個單元《城寨英雄 GO!》的遊戲手掣。

服裝造型：精神病院女醫生及男病人、記者Joey、旗袍等。

最新影片推介：Edan呂爵安專訪

首批「靚寶NFT」將於4月29日（星期五）香港時間上午11時起，於官方網站lanbo.io以隨機盲盒方式免費發放 *，先到先得，每個錢包限量認領1枚。

*交易轉讓時用戶需要支付GasFee。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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