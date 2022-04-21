【放寛防疫措施】海洋公園重開現人潮　市民嘆疫下悶得太耐盼紓身心

▲ 海洋公園今日重開，不少市民入園遊玩。（冼偉倫攝）

海洋公園今日(21日)重開，整體招待的訪客量只有容量上限的一半，但網上預約名額仍爆滿，有入場的市民表示，第五波疫情收緊社交距離「悶得太耐」，期待入園暢玩機動遊戲及看動物，亦有學生趁開學前享受最後的假期。

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海洋公園今早有過百人在門外等候，不少人是一家大細到場，在門外打卡留念。園內各遊樂設施排隊處，有標示1.5米間距，並有職員提醒遊客保持社交距離。市民陳太帶同9歲半的兒子及2歲半的女兒入場，子女「太耐冇嚟玩」，故十分期待，「最希望睇baby shark同玩過山車」。她指與子女已接種疫苗，不太擔心疫情，但會做好衞生，戴好口罩及保持距離。

情侶黃先生與簡小姐是年票持有者，由於「驚年票就過期」早於一周前已特意請假預約入園，入場希望紓展身心，「走動下個人開心啲」，最想看熊貓打卡。他們稱，入園程序方便，都是掃描二維碼量體溫，「疫情下已習慣」，自身亦已打齊三針，不太憂慮疫情。

三名中一生則把握假期尾聲入園遊玩。林同學稱，假期期間都是「做功課打機食嘢，留在家中太悶」，故希望與朋友外出遊玩，盡興一番，最期待玩過山車及看狐獴，亦已接種好疫苗，又說父母都不擔心，只是叮囑要做到衞生。對於學校網課一段時間，他們稱十分期待恢復實體課，與同學會面。

另外，海洋公園主席劉鳴煒今早亦表示，感覺到不少市民「抗疫疲勞」，希望藉公園重開，為市民提供更多戶外活動紓展身心。即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒