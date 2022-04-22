【360秒人生課堂】林盛斌投資不忘心靈增值　Bob領藝人辦虛擬展分享人生

▲ 林盛斌投資有道，同時希望也可作心靈增值。

林盛斌（Bob）近日主持的《 360秒人生課堂》大受好評，節目展現不同界別人士內心感性一面。事實一向形象鬼馬的阿Bob，在人生和事業同樣有不同面貌。近日他就跨界別跟家族企業傳承專家李志誠博士合作，在「元宇宙」世界提供增進身心靈發展的藝術空間。

林盛斌一向百足咁多爪，既是幕前主持、演員，幕後也涉及不同的生意，今年起他亦早著先機，進駐投資界近期火熱的NFT業務，當不少人只以商機角度去看這種虛擬市場，阿Bob卻認為可有更深入的層次。

他表示：「今年起的確有不少人跟我洽談NFT的計劃，而大家去買頭像、聲音、影像檔案，作為打機玩樂或炒炒賣賣，其實這些事情在現實世界已經常做，去到虛擬空間是否仍是要這樣？是否可以同時去提升心靈或個人修為呢？」

▲ 林盛斌和李志誠（左）共同合作推動「元宇宙藝術空間」計劃。（攝影：黃建輝）

【360秒人生課堂】林盛斌家庭事業兩得意 阿Bob靠一句座右銘改變人生

領藝人進軍元宇宙

在他一直在思考這些問題時，便遇上了資深家族企業傳承專家李志誠博士，他透露在一個企業課程上認識了林盛斌夫婦後，有感跟阿Bob在關注的心靈發展意念相近，遂一拍即合。阿Bob將在元宇宙土地「aol hub」發展個人策展，並會善用其娛樂圈的人脈，帶領更多藝人進駐元宇宙，將來可在元宇宙內發展成一個小社區。

他表示：「在現實世界要租用一個場地去展示自己的生活藝術，真的不容易，但在一個虛擬的藝術空間，成本便相對比較相宜。事實不少藝人朋友如蕭正楠黃翠如都很有一套生活學問，又如Coffee林芊妤，除了是KOL和教瑜伽，也有家庭生活的一面。而張繼聰和謝安琪更是真正的藝術家，二人無論對生活品味、服裝生意以至電單車的喜愛，都可以在這裡化成一場場的展覽。」

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人人都在講NFT的當下，阿Bob形容就像90年末的互聯網熱潮，無論在投資或是潮流角度，都會是一個大趨勢，而他跟李志誠博士都希望為這種新興商品輔予更深意義。「我本身是一個喜歡學習的人，當一個新的事物誕生，便會想跟此範疇的專才去了解更多，雖然可以說是商機，李博士花了幾百萬買虛擬土地，幾時回本沒人會知，但至少有人去願意嘗試。事實香港在這方面的起步已經慢了，但現在開始也未算遲。」

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擔任人生導師

而由他林盛斌主持及一手策劃的《360秒人生課堂》，每集邀來自不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講時間，娓娓道來人生故事，自兩集播出Ben Sir或醫生媽媽的分享，都感動不少觀眾。

對外間的正面評價，Bob由衷地感恩。「我最開心是過去數天在社交平台收到不少私訊，不少曾有類類似人生經歷的過來人，看了節目嘉賓的分享後，都得到很大勇氣和力量去面對前路及逆境，雖然只是短短幾分鐘時間，卻像上了人生寶貴一課。」

▲ 擁幸福家庭的阿Bob，有意在虛擬空間展示更多人生哲學。（黃建輝輝）

至於未來會否再推出第二季，Bob當然歡迎，但這一輯嘉賓會有18人，現時只播出兩集，也要再視乎之後的反應和口碑才作決定，而他更盼望之後每集的嘉賓分享，繼續可給予人們正能量，甚至日後可邀請節目上的嘉賓，一齊再進入他的虛擬場館分享人生感受。

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記者：陳家昌