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【香港開電視】敖嘉年主持節目生疏跟梁嘉琪學習　張紋嘉分享舒緩胃痛秘方

娛樂 13:02 2022/04/21

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敖嘉年跟梁嘉琪為開電視節目擔任嘉賓。

香港開電視首個處境喜劇節目 《嘉嘉醫療自助班》，將於本月23日起逢周六播出。節目由敖嘉年及梁嘉琪擔任主持。節目以健康為題，透過處境喜劇方式帶出香港各年齡層面對的健康問題，期間還會邀請嘉賓及醫生到場分享與討論。

首集主題是胃病，嘉賓張紋嘉（Crystal）直言自己長期受胃病困擾，最嚴重試過胃痛到發燒及胃抽筋，更要入院治理。

前HotCha成員Crystal自言因壓力所致長期胃痛，她說：「我估係工作壓力大，經常食無定時，甚至係無食，細個嘅時候就因為考試及趕交功課而胃痛。」

張紋嘉（Crystal）擔任首位嘉賓。

由於長期受胃痛煎熬，Crystal從飲食着手，她大方分享貼士：「會多吃秋葵同木耳，加強胃壁，個胃會冇咁易唔舒服，而喺蔬菜選擇上，會揀啲較幼嫩嘅菜，因為太老嘅菜會令個胃較難消化，而我亦會間中食粥清腸胃。」

除了飲食之外，Crystal亦會透過瑜伽的伸展動作來舒緩胃痛。

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此外，敖嘉年透露已多年沒有擔任主持，他笑言要跟梁嘉琪學習，身旁的嘉琪聞言即哭笑不得，而嘉琪就透露今次節目，可以令她過戲癮，她說：「有一集我哋會喺處境劇中客串，其實我都好多年冇演戲，終於可以得償所願。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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