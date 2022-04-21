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【減肥大作戰】60歲醫生自創「一份醣飲食法」　減52磅練出人魚線逆轉糖尿病

保健美顏 13:05 2022/04/21

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60歲醫生自創「一份醣飲食法」，減52磅練出人魚線逆轉糖尿病。

減肥修身是很多人的終身事業，近年來坊間亦流行不少減肥法。台灣一名60歲的醫生，本身出現糖尿病前期症狀，他靠著一套「一份醣飲食法」，再配合運動，成功減去24公斤（約52磅），練出人魚線，更成功逆轉糖尿病。

台灣糖尿病權威、新陳代謝專科醫生游能俊近日在節目《健康2.0》上分享減肥心得，他指，由於本身有家族糖尿病史，幾年前他發現空腹血糖接近100mg/dL，而超過100則達到糖尿病前期，加上體型肥胖，看診時肚腩甚至會頂到辦公桌，令他下定決定減肥。

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他花了約4年時間，從78公斤（約171磅），減至54公斤（約119磅），體脂率下降18%，糖化血色素由5.8%降至5.5%，秘訣就是靠他自創的「一份醣飲食法」，再配搭運動。

游能俊自創的「一份醣飲食法」，每餐會吃1份醣、3份蛋白質及3份蔬菜。1份醣約等於1/4碗白飯（約15克）；3份蛋白質放在碗裡大約1碗半；蔬菜則大約是1碗半。他補充，水果吃半份就足夠，因水果糖分較高，最好分開兩次進食。他又建議使用多格餐盤吃飯，將主食放在最小的格子上，亦要確保自己吃得飽。

游能俊亦透露，以往沒有運動習慣，直至減肥後經常到健身室才慢慢愛上運動。本身患有小兒麻痺的他，跑步時容易跌倒，因此亦靠運動提升平衡感。他由基本的「深蹲」開始，再加入深蹲跳、弓步蹲、單腿蹲舉等高強度間歇運動，每做30秒休息10秒，以提升心肺功能。

郵政醫院營養師黃淑惠亦分享外出用餐時的減醣技巧：

  • 固定每餐澱粉量，多的話可以分食
  • 盡量選擇以蒸煮滷烤烹調的食物，避開煎炸類食物
  • 要吃足夠的蔬菜
  • 清淡少醬料
  • 拒絕含糖飲料
  • 水果吃一個拳頭的分量便足夠，不宜喝太多果汁

外出用餐時的減醣技巧。（節目截圖）

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責任編輯：羅嘉欣

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