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【戲院重開】戲院解封《G風暴》繼續公映　張智霖宣萱落難逃離太空館

娛樂 13:02 2022/04/21

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《G風暴》

古天樂、張智霖（Chilam）、鄭嘉穎、宣萱（Jessica）、黃宗澤、張繼聰、陳靜、謝天華、陳庭欣（Toby）、劉浩龍（師兄）等演出的電影《G風暴》在去年除夕上映6日後卻面對戲院因疫情而需要停業，相隔接近4個月後戲院終於重開，《G風暴》於今日（4月21日）再度公映。

《G風暴》作為反貪風暴系列最終章，製作亦一集比一集揼本，結尾炸太空館部份都令觀眾睇得過癮，飾演G4的Chilam需要帶領Jessica、Toby、師兄及夏嫣從爆炸現場驚險逃生，各演員都滿臉灰塵喪跑，相當狼狽。

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張智霖宣萱再聚

Chilam表示相隔多年未有和Jessica合作，但再次碰面都很慶幸大家仍是好狀態：「同Jessica其實真係好似琴日同佢合作完咁，再合作我感覺上無太大分別，當然佢而家演技更加成熟，亦都見到佢喺現場好認真，希望每一句對白、每一個鏡頭都能夠做到最好，係好有實力嘅演員！」

Jessica就稱今次整個G4團隊大家都合作得非常開心，鏡頭後都會聊天、開玩笑，氣氛非常好。

做足安全措施

同樣飾演G4的Toby當日拍攝亦相當落力，需要化上血妝赤腳在凹凸不平的地逃跑。

事前，Toby已做好安全措施，黐膠布在腳底保護雙腳，她笑稱：「跑完之後師兄就要放開我捉返夏嫣，我就撻咗喺欄邊，自己要就位攤好，好彩最後拍咗幾個鏡頭就順利完成！」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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