【健身新趨勢】歐美大熱健身法EMS肌肉電流刺激技術　20分鐘全身鍛練可取代150分鐘舉重訓練

▲ 健身方式的步驟簡單，經過私人教練的初步評估、動作訓練設計，達到健身目標。(湯致遠攝)

常說「No Pain，No Gain」，尤其套用在愛運動Keep Fit者身上是鼓勵自己堅持的金句。然而在日新月異的科技領域中，如懂得利用高科技儀器的協助下，想減脂、增肌或塑形達標，不單「事半」，而「功效」更是多幾倍。

最近中環新開的一間健身室，以歐美大熱的EMS肌肉電流刺激技術作主題，標榜只需用20分鐘的全身鍛練，便可取代150分鐘的傳統舉重訓練，為繁忙的香港人節省時間之外，亦可獲得理想體態。

▲ 教練為客人穿上電極極訓練衣先。(湯致遠攝)

EMS全名為Electrical Muscle Stimulation，中文為肌肉電流刺激技術，原用於復健治療，透過電流刺激肌肉收縮、預防萎縮。而近年來，還會應用於協助運動員增強肌力訓練，加上健身風潮席捲全球，這種技術同樣也被用於運動健身上。

EMS Fitness HK創辦人兼總教練Simon Stoll表示：「EMS現時在歐美的健身界確是大趨勢，也是許多大型運動團隊及球會用來提升專業運動員的日常狀態，包括保特、拿度、C朗拿度等。」

▲ 每個客人都有自己的專屬記憶卡，可以記下每次做訓練後的記錄，方便下次使用。(湯致遠攝)

他與太太Beatrice過往曾於德國親身感受過EMS科技健身的好處，還特地一起考取健身教練資格。Beatrice原是空中服務員，無奈在疫情下需另覓出路。「那時和Simon剛好接觸到這科技健身方式，覺得會是未來健身新方向，帶回來香港公諸同好，為了吸收多些這方面的知識，那時我們也有在當地的健身室工作過，積累經驗。」

配合動作效益大

Simon說EMS健身方式適合大部分人士，「還有長者、參與恒常訓練的運動員，以及超重及正在康復的人。因為整套運動只利用自身體重完成，對關節、韌帶所施加的壓力，遠低於傳統舉重或混合健身帶來的傷害。假若主要肌群都得到充分刺激，客人可以在一節課中消耗多達600卡路里，而後燃效應亦會持續，24小時內還可以再後燃約百分之三十的卡路里。而那節運動堂所增長的肌肉也能提高基礎代謝率，在休息時繼續燃燒脂肪。」

▲ 又會利用器材如健身球、啞鈴進行訓練。(湯致遠攝)

他續道客人會先經過教練的初步評估、因應客人的身體狀況及健身目標而設計動作。「到來訓練時，客人先穿上帶有電極的訓練衣，我們便會教客人做出適合的動作，同時配合低電流傳遞到客人的全身肌肉中，電流會刺激到超過百分之九十的肌肉，達致有效鍛練深層肌肉效果。如持續訓練更能強化核心力量，甚至改善姿勢、肌肉失衡，以及減輕肌肉痠痛。」

▲ 教練會應客人訂的訓練目標，進行如深蹲、抬腿等練核心肌肉等動作。(湯致遠攝)

另外，他提到為客人設計的動作，一節中大約有8組動作，每組動作做12次左右，便能達到效果。「有些動作如深蹲，只要維持20秒，便等於150秒。而有些動作也會用上器材，包括健身球、啞鈴，要視乎客人需要訓練身體哪部分肌肉而定了。」

最後被問到是否需要節食配合，Beatrice笑言也不用刻意。「當然如客人的目的是想減磅的話，適當的日常營養飲食也是能相輔相承的。」

EMS Fitness HK

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈10A

WhatsApp 9730 0149

價錢：每節堂由$380至$520，視乎參與之課程；首50名試堂的客人，更能以$380體驗一對一EMS健身堂。

記者：郭秀芳