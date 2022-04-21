【固體廢物】綠在區區全面恢復服務　中央收膠擴至9區料年收5000噸

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環境局局長黃錦星今日（21日）表示，回收環保站及回收便利點均已全面恢復服務，回收便利點總數將擴展至32間。

首批22間「回收便利點」，在2021年，來自廣泛年齡層和社會階層約300萬人次訪客，為「回收便利點」帶來超過9000公噸回收物，回收量較上一代的社區回收中心上升超過4倍。此外，11間「回收環保站」，包括兩間於去年十月正式投入服務的「綠在西貢」和「綠在灣仔」，去年共收集逾5400公噸回收物，回收量持續遞增。

環保署正擴充回收網絡，新一批10間「回收便利點」其中8間已相繼開業，餘下兩間亦會於短期內投入服務，總數將擴展至32間。「回收環保站」方面，第12個「回收環保站」「綠在黃大仙」將於今年年中開展建造工程，而另一個正在籌劃中的「回收環保站」將設於南區鴨脷洲，作為「躍動港島南」計劃下其中一個項目。新一批「回收便利點」提供約200個不同工作崗位的就業機會，多間「回收環保站」亦正增聘約共70位員工，全職或兼職均有。政府投放資源支持減廢回收，同時締造綠色工作機會，疫下支持綠色復蘇。



為進一步提升廢塑膠回收系統和回收量以及公眾對廢物分類和回收的參與，環保署於二○二○年一月起先後於東區、觀塘及沙田開展「廢塑膠回收先導計劃」（中央收膠），收集區內所有種類的非工商業廢塑膠，作妥善回收處理。中央收膠服務自今年三月底起正逐步擴展至九區，包括新增的大埔、西貢、中西區、深水埗、荃灣及屯門六區，以覆蓋全港逾半人口，預計屆時此服務的回收總量將提升至每年約5000公噸。

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責任編輯：余思嵐