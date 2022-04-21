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【疫下結業】旺角健身中心4ward Fitness宣布結業　會員會籍將過渡至舒適堡

社會 13:02 2022/04/21

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4ward Fitness昨日結業。（4ward Fitness Facebook圖片）

港府今（21日）起逐步放寬社交距離措施，部分表列處所，包括戲院、健身室等復業。不過等不及重開，位於旺角的4ward Fitness昨日（20）宣布結業，並與Physical 舒適堡達成會員的過渡安排。

位於旺角奶路臣街的4ward Fitness營運4年多，昨日下午於社交平台宣布不敵疫情結業，即時停止所有營運，為讓會員繼續使用健身會籍及私人教練課堂等服務，已與Physical 舒適堡達成過渡安排，將為現有會員提供餘下有效而未享用之服務。4ward Fitness指，有關客戶過渡安排詳情，將稍後通知會員。

4ward Fitness於結業聲明中指出，自2019年社會經濟環境及新冠疫情衝擊下，健身業首當其衝，多次因政府收緊防疫政策，而被強制要求停業，導致營運百上加斤。公司指，在一波又一波的疫情打擊下，需要承擔著沉重的租金壓力，導致難以繼續經營。

結業聲明。（4ward Fitness Facebook圖片）

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記者：黃悅晴

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