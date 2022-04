【元宇宙】企業專家斥百萬沙盒建藝術大樓　李志誠博士助年青人策展人生

▲ 林盛斌和李志誠(左)共同合作推動「元宇宙藝術空間」計劃。(攝影:黃建輝)

資深家族企業傳承專家李志誠博士,近年創立推動「身心靈成長」的亞洲機構Betterverse,以「創造更好的元宇宙 (Make Metaverse Much Better) 」為宗旨,斥資約300萬開發旗下90萬平方呎的「沙盒」(Sandbox)元宇宙土地,首階段將興建樓高22層,提供近437個home gallery的「aol(artist of living) hub」(生活藝術家大樓),將來可讓不同界的藝術家進駐,為未來的虛擬世界建構更美好的心靈體驗。

李志誠博士近日並跟林盛斌跨界合作,一同開拓元宇宙的藝術計劃。李志誠透透露在一個企業課程上認識了林盛斌太太,之後再在農曆年時跟阿Bob長談,有感二人在關注心靈發展意念相近,遂一拍即合。阿Bob將在元宇宙土地「aol hub」,發展個人策展,並會善用其娛樂圈的人脈,帶領更多藝人進駐元宇宙,將來可在元宇宙內發展成一個小社區。

李志誠解釋概念:「我們每天都在經營自己的人生,每個人其實都是一件藝術品,例如林盛斌,可能還有許多面貌是觀眾未曾接觸過,『aol hub』便是鼓勵我們為自己做一場策展,將過去人生片段在虛擬的博物館中以NFT形式展覽,或舉行分享會,邀請你的朋友或重視的人,透過這些作品對你有更多了解。」李志誠本身就以其3歲兒子的成長作為構思,建構了自身的人生展覽館,而其太太也會進行一連串的心靈主題策展。

他指每個人都可以是「生活藝術家」。「生命旅程中,不同階段時刻都有很多情感與思想。藝術,可將這些都紀錄下來,並以另一種形式呈現。所以說,生活就是藝術,但物理世界中,不是每個人都有足夠空間去將之去呈現、去收藏、去展示。透過元宇宙,每個人都可擁有自己的home gallery,擁有空間去呈現無限的情感與思想。」

為年青人提供機會

李志誠坦言,年青人是元宇宙的主要對象,因此「aol hub」會提供予年青藝術家作為創業或展覽的空間,未來或可創造全新的經濟源。「例如謝安琪出了新歌,就可在這個空間做分享或座談會,而我們也正在電影公司洽談,把一些經典電影的情節,變成一幅幅的NFT展示或二次創作,甚至你有一些珍藏想展示,也可以在虛擬世界中作展覽,讓更多的人有機會欣賞。」

他和阿Bob都對元宇宙的發展充滿著憧憬,雖然現現階段仍是播種期,卻相信可由一個小眾去慢慢擴建,在這個全新的領域去提高身心靈的質素。

