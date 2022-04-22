【肥美人】參賽者大談參賽原因　曾歷言語欺凌盼可改變大眾目光

▲ 《肥美人》參賽者大談參賽原因，曾歷言語欺凌望改變觀眾目光。

ViuTV繼《造美人》後再度打破傳統，以「重磅」作主題舉辦選美真人騷《肥美人》，希望透過節目打破觀眾對肥胖的偏見、世俗對肥人的審美框框，發掘肥美人的無限可能。

節目正式播出前，單是宣傳照上架已經引起網上大量的討論，正反兩方的分野非常明顯。真人騷的過程包括才藝表演、入營訓練、硬照拍攝以承泳裝環節等，希望一直活在別人眼光下的「肥美人」能夠挑戰各種自我，活出最自信的一面。

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TOPick與其中五位參賽者進行訪談，包括1號丁丁（丁珮筠）、6號Cherry（翁芷園）、8號Lezlie（陳映同）、10號呀肥（劉子晴）與11號Heyman（陳曦雯），問及在節目中的自我挑戰，Heyman與阿肥都認為是公開自己的磅數。

Heyman坦言因為身邊的朋友身形瘦削，所以每次談及體重她都只會說一個數字範圍把它輕輕帶過：「現在有個明確的數字覺得好暴露。」

▲ （大會提供）

呀肥跟Heyman一樣，從未試過大庭廣眾公開體重，即使被媽媽問起，她也是說：「『咪又係嗰個range，無重過無瘦過。』其實我胖了他們看不出來。另外最大挑戰是要找真正屬於自己的東西，例如自己的美、擅長的事。參賽前我不擅長對著鏡頭對答，這方面我在努力學習表達自己。」

在五位中名氣最高的大碼模特兒Lezlie，認為在鏡頭前剖白是最大挑戰：「從未試過對著這麼多人赤裸地訴說自己減肥及成長經歷，對不是公眾人物的我來說是個挑戰。」而Dancer丁丁及任職設計師的「素人」Cherry的自我挑戰則是不擅長的唱歌，但經歷節目中的種種訓練，二人已經順利克服挑戰的過程。

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參賽原因

參加選美需要勇氣，參加肥美人需要更加多的勇氣。丁丁是受到跳舞老師的鼓勵才決意參加，身為參賽者中最高大的她，工作時經常因為身形而受到限制：「有些演出會說我太重太高，作為舞者不能太突出，那就想不如我試著去做主角、做最前的那位，抱著這個心態來試試。」

同為舞者的呀肥希望能藉著節目去改變大眾的想法：「香港人說自己很開放，但其實不是。很多人都留在自己的comfort zone（舒適圈）內，想大家嘗試踏出去，聽多點外來的聲音，可以一起告訴別人，我們都可以做到夢想中的事。」

喜歡玩音樂、做幕前的Heyman，希望透過比賽為自己找來更大的表演舞台：「我是很在意心靈的人，想透過自身的經歷告訴大家，不要被尺碼影響內在的開心，不論甚麼Size都要欣賞和愛自己。」

▲ （大會提供）

Lezlie只想貫徹她做大碼模特兒的宗旨：「我拍內衣和泳衣廣告時是想告訴女孩子，無論甚麼樣的身型都可以有機會和信心去扮靚、去展示自己身體給別人看。自從做模特兒後少了時間去表演和做公開演出，參加比賽是希望有機會成為跳唱歌手，可以唱自己寫的作品。」

Cherry的想法則在比賽前後有所改變：「當初的想法好膚淺，好現實地說是為了錢，看能不能有點名氣後有些KOL工作可以賺外快。加上我好貪玩，沒有才華的我只是抱著試試的心態。入圍後開始反思，如果連我都夠膽走出來，會否影響到一些其他女生對自己身形的看法。」

▲ （大會提供）

言語欺凌

回憶過去的成長經歷，肥胖更容易引起欺凌事件，而五女把沉重的話題轉為溫馨。Lezlie亦指中學時期曾被稱作「河馬」：「他們這樣叫我也會不開心，但為了迎合我也同化了自己，稱自己作Hippo跟他們打成一片，這是我最深刻的經歷。」

丁丁坦言在青春期難免會有同儕取笑她肥胖：「他們稱呼我們之前總會加上『肥』字如肥丁，我會當作是親切、友好的稱呼，我亦會以自嘲的方式跟他們相處。」Heyman亦認為：「開口埋口說你肥，是覺得你不介意才這樣說，避而不談才是真的介意。」

▲ （湯致遠攝）

自認成長過程很幸運的呀肥，在參加節目後第一次體驗被「欺凌」的感覺：「宣傳照推出後，我有了Haters，他們見到我的硬照有鼻環有紋身，照片把我拍得很兇，有人會留言說我最不順眼。但亦有些網民很好，會罵那些惡言相向的人，同時亦因為參加節目才知道有些朋友很關心你，他們見到攻擊我的留言會cap圖、反擊對方。」

性格樂天的Cherry則謂：「在身型方面我們已經跨越了心理關口，參賽就代表承認自己肥了，再攻擊我的身型也沒用，而樣貌也沒得說，都是各花入各眼。」

曾經減肥

減肥不知不覺成為了現代女生的「終生職業」，五位肥美人當然也經歷過減肥的過程，但最後亦因為在減肥過程中失去自我而決定放棄。呀肥輕佻地面對減磅，每次都採取「一日減肥法」，試減一日就會放棄；Lezlie曾把Kendall Jenner的照片設作手機Wallpaper提醒自己減肥目標；Cherry由青春期開始就經歷過無數次的減肥實驗。

▲ （湯致遠攝）

丁丁以過來人的姿態訴說著現實：「減肥的標準很難去定義，根本不會有所謂的最低數字。以為減到60公斤就可以，到時又覺得要再低一點，一直減下去反而是不開心，不知道自己在做甚麼、為了甚麼而減，以為瘦下來就可以變美、穿很多靚衫，但反而是肥的時候做自己最自在，輕鬆點沒那麼大壓力。」

她指：「每天想著減肥會失去了人生，女生不應為此而煩惱，應該要在打扮、衣著上令自己靚和自信，而不是辛苦地減肥令自己抑鬱。」

▲ （湯致遠攝）

Heyman經歷過不停減肥、反彈的循環，試過差點變成暴食症：「試過有次減肥我在朋友面前說不吃東西，當他們走了之後我馬上衝到便利店狂吃杯麵、壽司、蛋糕，當下覺得好恐怖，為甚麼在朋友面前要隱藏，不能做最真實的自己？於是將目標由減肥轉為健康，回想以前的減肥方法覺得好傻，節食到人變乾又不開心。」

▲ （湯致遠攝）

身高178cm的丁丁則謂：「知道自己怎樣也不會減到標準身型，我天生這個高度和骨架，即使我皮包骨也是過重，既然每日只是飲水也會肥，那就索性食、開心就好。」

五人體重最高的Lezlie在減肥中曾經歷「虛幻的快樂」，但還是決定放棄減肥接受自我：「曾經減到覺得迷失自我，當然也會有那種好虛幻的開心，大家都會問你怎樣減、說我好美，我就會想是不是我以前不美呢？在我磅數最低點，我發覺瘦了之後不是那麼的愛自己，所以決定暫時擱置減肥計劃，先調整好心態。」

▲ （湯致遠攝）

Cherry坦言在參加《肥美人》後，才開始有接受自己體重、放棄減肥的想法：「從小到大很少有人讚我靚，但參賽後反而好多人講，『其實我覺得你以前肥嘅時候好靚』，我就會諗『你個陣唔講？搞到我咁辛苦？』同時反思是否不用逼得自己太緊，要學會欣賞自己不同體態的美。希望透過個節目做到些改變，告訴大家讚一個肥的女仔why not？」

肥的好處

每每提起肥胖總是聯想到負面、貶義，但講起肥的好處好像也難不到五位肥美人。

Cherry笑謂：「好處是可以參加這個節目！說真的來到這個節目，可能大家都是『肥妹仔』所以性格都好好，不是吹噓，化妝、髮型師都讚我們。我也有分析過，可能肥妹一向都是配角、不喜歡出風頭，大家的競爭小一點所以友好點。而且肥妹通常比較較Nice，我經常被問路，好容易在街頭識到新朋友，有種無攻擊性、無害的感覺。」

▲ （湯致遠攝）

Heyman續謂：「我們已經在自嘲說吃好重要，如果節目要求我們節食，肯定所有人都黑口黑面。」丁丁則指肥妹仔都是開心果，而且做事會更容易突出：「在我而言跳舞臀部大，跳Jazz Funk會好看點，有肉好都有好處。」

Lezlie也認同：「扮靚一點就很容易在人群中做突出的一個！」Heyman笑指脂肪多也有好處：「脂肪擺動的範圍大一點，有些朋友太瘦想塑身，沒有肉可以推，我們就可以了！」

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記者：陳心怡