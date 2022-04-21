【DSE2022】考評局指有6名考生已入住竹篙灣　隔離試場已準備就緒

▲ 上層為考生於隔離期間入住的房間，下層則為考室。（考評局提供）

2022年中學文憑試（DSE）明日（22日）開考，確診或被列作密切接觸者的考生可到竹篙灣社區隔離設施考試。考評局今日（21日）指，已有6名考生入住竹篙灣預備應考。

考評局表示，截至昨日，已分別有2名正檢疫及4名確診考生入住竹篙灣，預備應考明天的英文科考試。另外，考評局又說，竹篙灣隔離試場已準備就緒，約有60名監考員已接受相關培訓，稍後會視乎需要培訓更多監考員。

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如考生發現自己屬密切接觸者或確診者，可在早上6時至6時30分，聯絡抗疫的士熱線3693 4770，並提供姓名、考生編號、身分證號碼、聯絡電話、登車位置、確認是確診者或密切接觸者等資料；另外，考生致電考評局公開考試資訊中心熱線3628 8860，亦要交代全名、考生編號、 聯絡電話、於竹篙灣首個應考的科目或卷別等資料。

考生進入竹篙灣後會被安排入住上層房間，考試當日會按指示到下層考室應考。考生在進入竹篙灣檢疫中心時，要自備文具、計算機及收音機等應試所需物品。

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記者：黃悅晴