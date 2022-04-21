【前警刑恐】涉皮帶勒8歲女兒要脅見分居妻　前警員認刑恐虐兒還押候判

▲ 前警員涉皮帶勒8歲女兒要脅見分居妻，承認刑恐虐兒還押候判。

前男警涉威脅分居妻於30分鐘內會面，否則將與8歲女兒共赴黃泉，其間女兒曾於電話內哭稱「爹哋唔好呀爹哋唔好呀，我唔想用刀」，前男警待女兒將頭伸入皮帶圈後，抽走女兒塾腳櫈，並在警方到場後用刀指向女兒胸口。涉案前男警今（21日）在區院法院承認1項刑事恐嚇及1項虐兒罪。法官先索取背景、心理及精神報告，將案件押後於5月11日判刑，被告還押候判。

被告W.W.S.（41歲），沒有法律代表，承認1項刑事恐嚇及1項虐兒罪，事發於2021年6月15日。控方指被告於案發前已辭去警員職務，法官表示收到被告親友撰寫之求情信，內容大致對被告有正面評價。惟法官明言罪行嚴重，可即時監禁，並建議被告申請法援，押後判刑先索取精神及心理等報告。

▲ (資料圖片)

案情指，案發時8歲的X是被告及Y的親生女兒，Y、X及X胞姐，Y與被告已分居，X放假時會到被告位於粉嶺單位留宿。2021年6月12日，Y於回家途中接獲被告來電，追問她身在何方，並告知Y已找人跟蹤她。Y掛線，惟被告仍以訊息追問。

翌日，被告如常接X返回粉嶺單位。Y於兩天後到警署求助。Y其後在警署接獲被告電話，Y於對話期間開啟揚聲器，將電話放在警員與她之間桌上，其間被告要求與Y於30分鐘內見面，否則Y會後悔。被告又向Y表示X肯與他「去死」，被告亦會用繩勒或用刀傷害X。

其間在場警員聽到被告稱「佢行先」、「跟着到我去」等字眼，以及女童哭說「爹哋唔好呀爹哋唔好呀，我唔想用刀」。隨後背景傳來聲響，對話中斷。警員遂向上級報告事件。同日下午，被告母親、胞妹接到Y通知後到粉嶺單位外查看，發現鐵閘上鎖，木門虛掩，並看見被告情緒激動及叫她們離開。

消防員和警員約半小時後先後到場，有警員看見被告左手拿着刀，右臂抱着X，而X雙腳離地，面向大門方向大哭。被告表現激動，叫警員離開。其後，被告步向懸掛着一條黑色皮帶圈的雙層床，消防員遂破門入屋，被告被警方制服。

X隨後在錄影會面中提及，X當日早上聽見被告與Y透過電話爭執。及至下午1時許，被告問X願不願意「同佢走」。X表示明白意思是死，並回答「我都願意」，X表示其實不想。被告遂將黑色皮帶縛在雙層床的橫柱。X主動踏上1張長方形黑色櫈，把頭套進懸吊皮帶圈，她指當時感到驚慌。

X指被告隨後把櫈拉開，X 仍可站在雙層床下橫柱，並用手扶着兩邊柱。然後被告捉住X的手不讓她扶着柱，並抱着 X雙腿，用力往下拉幾秒，被告再將櫈放在X腳下。消防員之後到場，被告用刀近距離指向 X 胸口位置。消防員破門入屋時，被告再持刀靠近 X 胸口，刀尖戳到 X 胸口一下。

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記者：梁錦麟