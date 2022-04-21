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【網絡詐騙】港女賣二手CHANEL BOY手袋險中伏　 買家支票付款4.7萬元翌日即彈票

休閒消費 16:08 2022/04/21

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有網民於二手買賣平台險遭詐騙。

為了減少浪費，相信不少人都會透過二手平台售賣物品。但售賣物品同時都要加倍小心，近日有網民在社交平台分享在二手平台售賣手袋，險被騙錢情況，差點就「錢貨兩失」，更表示「有入數證明都未必收到錢」。

最新影片

網民在二手買賣平台carousell售賣CHANEL BOY手袋，價錢為$47,000，由於手袋尚新，很快就人有認投，購買產品。於是，買家就入數到事主的戶口，並出示入數紀錄，事主檢查自己戶口時，亦發現有一筆$47,000的記錄，繼而就相約面交。

直到交收當日，買家表示10分鐘後到，可惜一直未有出現，之後更問事主「你地咁多人交收，你自己一個？」，問題立即引起事主懷疑，於是立即檢查戶口，發現戶口中的$47,000是「Quick Cheque Deposit」，戶口中顯示的可用結餘亦沒有該筆錢，相信是買家用支票入帳，即使戶口有記錄，但仍未成功過數，有機會「彈票」。

    點擊圖片放大
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事主眼見可疑，立即叫停交易，表示「收到錢先可以再約交收」，結果事主翌日就發現該筆轉帳已「彈票」，幸好沒有導致錢貨兩失。事主提醒大家，如果售賣高價值及大額交易的產品，一定要小心，盡量以現金交易。

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責任編輯：蕭雅文

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