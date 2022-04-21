【智慧診所】卓健醫療元朗設首間智慧診所　推行全面電子化運作

▲ 卓健醫療首間智慧診所現已開幕。（卓健醫療提供圖片）

卓健醫療今日（21日）宣布推出品牌革新，以煥然一新的品牌形象迎接新世代醫健發展，推動全方位數碼醫健服務。而全新的品牌標誌已率先於元朗世宙商場的智慧診所面世，為卓健醫療旗下首間使用數碼醫健流程的診所，推行全面電子化運作。

卓健醫療全新的品牌標誌保留象徵性的「Q」字，品牌標誌換上更鮮明的顏色、更簡約的形象，象徵注入新思維和活力。而全新的品牌標誌已率先於首間使用數碼醫健流程的智慧診所中使用。

智慧診所設於元朗世宙商場，是卓健醫療邁向智慧醫健服務的里程碑。在診所中，醫護人員可透過專用平板電腦更流動地服務病人，於診所進行的身體檢查數據，例如血壓、血氧含量和心臟健康紀錄，均可透過醫護人員的平板電腦實時傳送至病人手機。

詳細身體檢查資料不單會紀錄於電子病歷系統，讓醫護人員更快、更全面地獲得患者的病歷記錄及健康數據；同時，病人亦可透過卓健醫療手機應用程式閱覽及自主管理身體狀況。

為了減省輪候時間，客人可於卓健醫療手機應用程式電子掛號、網上預約和即時通訊應用程式，預約智慧診所提供的普通科門診、牙科及體檢服務，並會收到預約提醒。

卓健醫療亦透過數碼科技將診所流程電子化，所有診症登記、健康申報和體檢報告等流程均環保地以無紙化方式完成，有效減省傳統醫護行政工序，同時亦能投放更多時間與病人溝通。

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責任編輯：郭詩詩