【放寛防疫措施】M+博物館重開數十名市民排隊等入場　有市民稱展館防疫措施好不憂染疫

▲ 西九文化區M+博物館重開。(曾秋文攝)

社交距離措施今日（21日）起逐步放寬，於西九文化區M+博物館，今早開門前已有數十名市民排隊等候觀展。

何小姐早於今年1月已預約參觀，但最終因疫情關係未能成行，今日展館重開，第一時間已前來參觀。她預約11點到場，感到很興奮及開心，又說自己很喜歡藝術品。何小姐認為今日人流不多，展館衞生及防疫都做得很好，相信沒有感染風險。

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梁先生2日前預約，他說，疫情下不能旅行，能夠參觀展館亦覺得很開心，「起碼不用留在家中那麼悶。」他說，展館開放初期已參觀過一次，認為展品對人生很有啟發性，又覺得今日人數較少。

張先生則帶同10歲及12歲的兒子到M+博物館參觀，他說，香港新落成的博物館不多，他很期待到場參觀。其兒子則表示，暫時參觀了一些畫像，認為參觀最主要是可以出街及「嘥吓時間」。張先生續指不擔心參觀展館會染疫，認為近日確診宗數已回落，而他們亦已打齊疫苗。

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記者：曾秋文