【創意教育】從韋斯密夫「一巴掌」到俄烏戰爭　老師需教孩子多角度思考勿盲目跟風

▲ 孩子仍未有足夠的自我分析能力，當不斷被灌輸引導，他們的思想自會隨着老師的引導走。

不知道大家可有看過屈穎妍《一巴掌的教育》那篇文章，對於台灣桃園洪黃祥老師的創意教學，相當佩服。

另一邊廂，同樣是一個教育短片，卻引來群組的一番爭論。

短片顯示一個老師以開放方式，引導十數位大概十歲左右的孩子們，回答有關俄烏戰爭的問題。最初老師問：「俄烏戰爭中，哪一方是正義的？」九成九孩子都舉了手，認為是俄羅斯。老師問為甚麼？孩子答道：「新聞說的。」「網絡說的。」「因為俄羅斯被挑釁了。」

老師很努力地陳述：「侵略別人國家的人，怎麼可能正義？假如我欺負這位女同學，以大欺小，我正義嗎？」「烏克蘭被俄羅斯侵略，有沒有人去幫她？有。有這麼多朋友支持，她就是正義的。」接近十六分鐘的短片，許多的引導。最後，百分百同學表態認為，烏克蘭才是正義的一方。

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朋友群組的爭拗，並不在俄烏之戰誰為正義，討論的重點反而是教育這關節，這老師的態度和方式是否正確？與《一巴掌的教育》相比，兩段短片都道出了孩子畢竟是孩子，只要不斷灌輸引導，他們的思想自會隨着老師的引導走。

因為他們仍未有足夠的自我分析能力，也不懂得蒐集不同觀點的資訊，所以，孩子的想法不完全是自己的思想。爭吵得最激烈的論點是，這些話題該不該由所謂通識的課堂，帶到稚嫩小孩的腦子上？又該誰來共識，定出觀點與角度？

全文刊於《經濟日報》，原題為「老師的教導」

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