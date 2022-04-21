【紅館重開】張敬軒演唱會宣布再度補場　軒仔答謝粉絲唱足16晚

▲ 張敬軒宣布補場兼加場。

原於2022年1月 《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》因疫情而暫停，有8場已經購票觀眾未能進場欣賞，軒仔及主辦單位英皇娛樂答應大家一定補場，今日終於兌現承諾，更加開場次將於2022年5月10日至2022年5月29日再度舉行16場演唱會。

疫情暫緩，軒仔再返回紅館跟大家見面，今次一開更是開16場！本來年頭只欠8 場未演，因為5月紅館再開，座位安排措施上，因應政府防疫條例，入座人數只可是全館人數的一半，相連座位不得超過四個，與年頭的防疫條例入座七成人數不同，為了不讓每一位堅持不退票的歌迷朋友失望，軒仔操勞，唱多一倍場數，才可以令每一位不退票觀眾補回欣賞演唱會。

而因應這個重新調配座位安排，大會又多出了少量門票作公開發售 ，曾經錯過或退票又想再次買到軒仔演唱會飛的朋友，留意5月4號撲飛！主辦商因應樂迷對軒仔之支持，大會更會於5月2日至9日期間換票的朋友，送 上限量紀念品一份以表感謝。

最新影片：Edan訪問

為體恤觀眾朋友於對換門票日子，有機會因工作或其他原因未能提早前往換領，大會亦於網上設有對應調配門票一覽表，觀眾朋友可於演出當日早點到紅館作換領，不過要提醒即場換票觀眾，要看清楚門票最新對應日期，及預備提早時間到紅館進行相關手續 ，千萬不要錯過日子，假如錯過調配日期大會將不會再補發門票 。

而今次演唱會並跟從政府防疫指示，做足防疫措施，確保安全。所有前往觀看演唱會的觀眾，須遵守政府公佈最新的防疫預防措施及保持適當的 社交距離（包括但不限於身處場地期間全程佩戴自備口罩、掃描「安心出行」二維碼，及 符合「疫苗通行證」的規定）否則主辦方有權拒絕相關人士進場。

除獲豁免人士外，觀眾 須在進入場館前利用手機掃描「安心出行」二維碼;亦須符合「疫苗通行證」指示下適用於 公眾娛樂場所的規定。所有進入表演場地的人士，必須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種 紀錄或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，並按場館人員要求出示相關文件以供掃描。有 關「疫苗通行證」最新資訊及接種要求，詳情請參考「疫苗通行證」專題網站( www.vaccinepass.gov.hk)。