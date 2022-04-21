麥當勞全新配方減鹹新餐肉．新吞拿Green Menu 4月22日登場

▲ 新餐肉代言人林嘉欣及Green Monday創辦人David Yeung更率先於試食會上品嚐全新配方新餐肉早餐及McCafé新吞拿系列。

▲ 品嚐過全新配方新餐肉早餐及McCafé新吞拿系列，嘉欣大讚全新配方新餐肉更香脆、更Light 更健康，而新吞拿系列口感更是極像真！

4月22日為世界地球日，麥當勞聯乘Green Monday及Oatly推出Green Menu，前者全新配方「新餐肉系列」及「新吞拿系列」，採用減鹹及口感更佳新餐肉，以及由非基因改造大豆製成的新吞拿炮製全新滋味，後者以燕麥奶帶來咖啡體驗，無論早餐、下午及全日供應的套餐、單點食品抑或飲品，於麥當勞以及 McCafé均有選擇，帶來綠色驚喜。



新餐肉系列 味道減鹹 口感更佳

2020年開始在麥當勞推出的「新餐肉早餐系列」，為崇尚綠色飲食人士提供美味選擇。4月22日麥當勞「新餐肉系列」更將全面升級，採用新配方減鹹新餐肉炮製，口感味道更佳！



新配方新餐肉 Green Menu：

麥當勞「新餐肉早餐系列」(上午 11 時前供應)



* 新餐肉蛋漢堡 — 出爐鬆餅夾住新餐肉、香滑蒸蛋及軟滑芝士，口感層次豐富。

* 新餐肉炒蛋飽 — 鬆軟麵包夾住煎至香脆的厚切新餐肉，與嫩滑炒蛋成為絕匹。

* 新餐肉珍寶套餐 — 新餐肉配搭嫩滑炒蛋、鬆餅和脆薯餅，豐富滋味。

* 新餐肉精選套餐 — 新餐肉配香甜熱香餅、香滑炒蛋、鬆餅和脆薯餅，滿足感爆燈。



新配方「新餐肉系列」，一如以往採用無油煎煮，更保留原版新餐肉含0膽固醇，無添加防腐劑的優點，少少鹹，依然多滋味！

新吞拿系列 滋味「魚」眾不同

除了新配方新餐肉，純植物製新吞拿亦於4月22日登陸McCafé，帶來全新美食之選。新吞拿均由非基因改造大豆製成，與真正吞拿魚一樣含有豐富蛋白質，不含膽固醇和無添加防腐劑。新吞拿美食分別於早餐、午後及全日供應，提供綠色飲食選擇。



全新登場McCafé新吞拿 Green Menu：

* 新吞拿芝味捲 (上午11時前供應) — 一口盡嚐新吞拿和香濃芝士等多重滋味，輕鬆Grab a Green Morning。

* 新吞拿芝味扭扭粉 (上午 11 時後供應) — 新吞拿上鋪滿烤溶芝士，搭配彈牙扭扭粉，味道濃郁，一試難忘。

* 新吞拿芝味薄餅 (上午 11 時後供應) — 全新配搭以新吞拿配搭濃郁芝士烤成香脆薄餅。

* 新吞拿意式飽 (全日供應) — 意式飽夾著新吞拿、軟滑白芝士和蛋沙律。



McCafé聯乘 Oatly 推出全新岩鹽焦糖燕麥奶咖啡



為了讓愛啡之人有更多Green Choice，McCafé同於 4 月 22 日起，與瑞典的知名燕麥奶品牌Oatly聯乘合作，推出全新岩鹽焦糖燕麥奶咖啡，並有冷飲或熱飲選擇，為咖啡愛好者帶來咖啡新體驗。



具穀物香氣的燕麥奶為純植物製，不含乳糖和任何動物成份，沖調出來的咖啡口感醇厚綿密，搭配甜蜜焦糖和燕麥脆脆，多層次風味融合，滿足味蕾享受。而且顧客選購其他咖啡飲品時，亦可以加$4升級轉配Oatly燕麥奶，提供彈性選擇。



Source: McDonald's



(特約)