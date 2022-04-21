【食不安心】康師傅即食麵疑驚現老鼠屎　男子進食數口發現異物黏附麵餅

▲ 內地一名男子在康師傅即食麵麵餅上，疑似發現老鼠屎。

內地即食麵品牌「康師傅」疑捲入食物品質問題，吉林一名男子日前打開一包康師傅即食麵，吃了數口碎渣後發現疑似老鼠屎的黑色異物。廠方事後與男子協商，表示異物可能是即食麵在製作過程中炸焦所致，強調麵餅中不可能出現老鼠屎。

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據內地媒體「搜狐千里眼」報道，吉林白山一名張姓男子周一（18日）打開康師傅包裝即食麵，進食數口碎渣後，發現麵餅上有一顆疑似老鼠屎的不明黑色異物。

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男子隨即保留麵餅並拍下照片，又聯絡了康師傳客戶服務，獲對方回覆可提供3至5倍的賠償，否則便要上報到公司做進一步協調。男子表示，即食麵是在樓下超市買入：

我當時看到這個真的是噁心壞了，因為我當時嘴裡還嚼著那口方便麵（即食麵），我漱了好幾次口。

男子希望官方能給合理解釋及道歉。而康師傳客戶服務其後再回應事件，強調即食麵不可能出現老鼠屎，解釋麵餅出現的橢圓形焦褐色物體，可能是製作過程中部分被炸焦所致，而並不排除是糊麵渣的可能。

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責任編輯：羅嘉欣