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【DSE2022】中大及港專校長拍片為DSE考生打氣　鼓勵考生從經驗中學習成長

社會 15:20 2022/04/21

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中大校長段崇智拍片為DSE考生打氣。（資料圖片）

中學文憑試將於明日（21日）開考。教育界紛紛拍片為考生加油打氣。

中大校長段崇智指，今屆考生在第五波疫情下應考，面對的壓力與挑戰都很大。他鼓勵各位考生，全力以赴，盡己所能，同時要好好感謝自己的努力，從經驗中學習和成長，又祝願考生一切順利，身心健康。

香港專業進修學校校長陳卓禧建議，考生要放鬆心情，表現真我。他指無論成績如何，只要能接受真我，將來便能好好發揮。陳卓禧又稱，在今日的香港，無論怎樣的學生，只要有心上進，便有適合他們的升學及事業發展途徑，只要不要受世俗眼光影響，自然便能找出一條適合自己的陽光大道。

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記者：黃穎津

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