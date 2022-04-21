【DSE2022】多名大學校長及運動員拍片為DSE考生打氣　鼓勵考生從經驗中學習成長

▲ 文憑試明日（22日）開考在即，教育界紛紛為考生拍片打氣。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）將於明日（21日）開考。教育界及不少社會名人紛紛拍片為考生加油打氣。

中文大學校長段崇智在短片中表示，今屆考生在第五波疫情下應考，面對的壓力與挑戰都很大。他鼓勵各位考生，全力以赴，盡己所能，同時要好好感謝自己的努力，從經驗中學習和成長，又祝願考生一切順利，身心健康。

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嶺南大學校長鄭國漢在短片指，考試只是漫漫人生的其中一個關卡，面臨每個關卡只要盡力，人生便會達到最好結果，鼓勵考生時刻保持正面樂觀，欣賞自己的努力，選擇適合自己的領域，發揮才能。他亦提醒考生飲食定時，充份休息，保持心境開朗，迎戰文憑試。

香港專業進修學校校長陳卓禧則拍片建議考生放鬆心情，表現真我。他指無論成績如何，只要能接受真我，將來便能好好發揮。陳卓禧又稱，在今日的香港，無論怎樣的學生，只要有心上進，便有適合他們的升學及事業發展途徑，只要不要受世俗眼光影響，自然便能找出一條適合自己的陽光大道。

教育大學校長張仁良亦拍片表示，明白開考在即，考生心情難免緊張，尤其是在疫情下考試更具挑戰，但他相信艱難時候更能激發奮鬥心。他指文憑試只是其中一個人生階段，隨全力以赴應試，亦要注意身體健康。

家校會主席方奕展，以及多名運動員包括江旻憓及梁雨恩等人亦有響應教育局邀請為考生拍片打氣。

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記者：黃穎津