【污水監測】西貢、屯門及東區污水檢測呈陽性　民政事務處派24萬快速測試包

▲ 西貢、屯門及東區污水檢測呈陽性，民政事務處派24萬快速測試包。（黃建輝攝）

政府今日（21日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

獲派快速抗原測試包的地區包括：

西貢區 — 日出康城（首都、MALIBU、晉海、晉海II、領凱、領峯、領都及緻藍天）

屯門區 — 新圍苑、兆畦苑、田景邨、良景邨及兆隆苑

東區 — 五洲大廈、光超台、北角中心大廈、富澤花園、康德大廈、康澤花園、豪廷峯、金堡大廈、順利大廈及豐華大廈

使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津