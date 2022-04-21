【超市大搜查】患乳糖不耐症喝牛奶易腹瀉　營養師推介8款低糖豆奶教選購貼士

▲ 營養師推介低糖及無糖盒裝豆奶，適合患乳糖不耐症人士。

一喝牛奶就肚痛？Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）在其facebook專頁表示，患「乳糖不耐症」的人士喝牛奶後較易腹瀉、脹氣，通常會以植物奶代替，例如豆奶、燕麥奶、杏仁奶。不過，植物奶的營養價值未必可媲美牛奶，選購時要留意4大貼士。她推介市面其中8款低糖或無糖的盒裝豆奶，適合減肥或素食人士飲用。

Hayley解釋，「乳糖不耐症」是指腸道的乳糖酶數量不足，或者缺乏乳糖酶，以致攝取乳糖後，身體沒有乳糖酶將它分解為半乳糖或葡萄糖。由於無法分解乳糖，於是堆積在腸道裡面，被細菌利用，發酵產氣，出現腹瀉、脹氣等不適症狀。此症較常出現在亞洲人身上，多數人因而以植物奶取代牛奶。

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選擇盒裝豆奶4大貼士

Hayley指出，並非每款植物奶的營養價值也可媲美牛奶，選購前要留意以下4個要點：

天然豆奶原材料是水和黃豆，含豐富植物性蛋白質，但並非高鈣飲品。想補充鈣質的話，就要選擇添加了鈣質的豆奶。

素食者可選擇飲用添加了維生素B12的豆奶。

豆奶不含乳糖，想減糖人士可以選擇無糖豆奶，低糖豆奶應選3克以下。

採用黃豆非基因改造或有機大豆。

推介8款盒裝豆奶

添加鈣質的低糖/無糖豆奶：

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沒有添加鈣質的低糖/無糖豆奶：

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內容獲「Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣