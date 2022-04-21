【第五波疫情】社署下周一起調整服務安排 長者日間護理中心等照顧服務部分恢復
社會 15:03 2022/04/21
社會福利署今（21日）公布，下周一起調整部分服務至另行通知，包括：
- 所有長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心、展能中心及附設於嚴重殘疾人士護理院的日間照顧服務會恢復服務量至約50%出席率。
- 所有住宿照顧服務、綜合家庭服務中心及綜合服務中心、短期食物援助服務、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務、嚴重殘疾人士家居照顧服務、嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務、院舍外展醫生到診服務、熱線服務、共享親職支援中心，以及向免遣返聲請人提供的人道援助，均會維持運作。以上除住宿照顧服務、短期食物援助服務、熱線服務和向免遣返聲請人提供的人道援助如常運作外，其他服務將繼續維持有限度服務。小組活動仍可以網上形式進行，而大型活動則會繼續暫停。
- 社署資助的中心為本服務，如長者地區中心、長者鄰舍中心、殘疾人士社交及康樂中心、殘疾人士地區支援中心、日間社區康復中心、家長／親屬資源中心、自閉症人士支援中心、綜合青少年服務中心、兒童及青年中心、社區中心、精神健康綜合社區中心等，會繼續維持有限度服務，例如部分長者中心會以派發飯盒方式提供膳食服務、為有需要的長者進行安老服務統一評估等。中心的小組活動仍可以網上形式進行，而大型活動及偶到服務則不在此階段提供。
- 為3歲以下幼兒提供日間照顧服務的資助幼兒中心會由5月16日起，逐步恢復正常服務。中心可按實際情況，包括中心的服務運作模式及家長的服務需要等，由下月3日起開始彈性安排幼兒返回中心接受服務，協助幼兒適應環境。詳情可向個別幼兒中心查詢。
- 營辦學前康復服務的機構會按疫情發展、服務使用者情況及其家長意願，透過不同方式為服務使用者提供個別訓練，如中心為本訓練、電子學習及家居訓練等。此外，特殊幼兒中心由下月16日開始恢復半日的課堂訓練。
- 社署資助的安老院舍外展專業服務隊及私營殘疾人士院舍專業外展服務隊均會恢復服務，包括到訪院舍或以其他模式提供訓練及支援服務。
- 其他社署資助的服務，營辦機構也可按本身情況自行決定是否繼續根據《津貼及服務協議》提供有關服務。
另外，社署的熱線服務會維持正常運作；綜合家庭服務中心、社會保障服務單位等會繼續開放
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責任編輯：黃小冰