【失業率】最新失業率升至5.0%　失業大軍增至18.8萬人

第五波疫情趨於平緩，惟今日才開始逐步放寬社交距離措施。政府統計處今日（21日）公布最新一期失業率。經季節性調整2022年1月至2022年3月失業率升至5.0%，與2021年12月至2022年2月的4.5%升高。就業不足率亦由2021年12月至2022年2月的2.3%升至3.1%。最新失業人數達18.8萬人。

與上一期比較，在今年1月至3月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見上升。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業以及藝術、娛樂及康樂活動業。



總就業人數由上一期366.4萬人，下跌至361萬人，減少約5.4萬人。同期的總勞動人口亦由3826萬人下跌至379.9萬人，減少約2.71萬人。失業人數（不經季節性調整）由上一期的16.16萬人上升至18.85萬人，增加約2.69萬人。同期的就業不足人數亦由8.92萬人上升至11.7萬人，增加約2.7萬人。



▲ 勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場在本地第五波疫情下嚴重受壓。1月至3月經季節性調整的失業率較上一期的4.5%上升0.5個百分點至5.0%，就業不足率亦上升0.8個百分點至3.1%。按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在二零二二年一月至三月較上一個三個月期間上升1.8個百分點至8.9%。其中，餐飲服務活動業的失業率上升2.6個百分點至11.0%，零售業的失業率則上升1.4個百分點至7.7%。同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率分別上升1.6和2.9個百分點至8.0%和11.3%。大多數其他行業的失業率亦上升。



羅致光還說，勞工市場在短期內仍將繼續受壓，但近期本地疫情緩和，加上新一輪消費券的發放，消費相關行業的業務應會逐步改善，從而幫助這些行業的就業。此外，政府亦推出多項紓緩措施，包括即將展開的「2022保就業」計劃，以支援企業和保障員工就業。社會各界必須齊心合力，支持政府抗疫，令本地疫情盡快受控。政府會繼續密切留意相關情況。



勞工處在二零二二年一月至三月平均每月錄得59,747個來自私營機構的空缺，按年下跌2.8%，較二零二一年十二月至二零二二年二月的平均數字則下降20.5%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。



《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍